Il lancio di GTA 6 potrebbe essere stato "spoilerato" da Borderlands 4

Durante lo State of Play di ieri sera, Borderlands 4 ha finalmente ricevuto una data di uscita ufficiale: il 23 settembre 2025.

Un annuncio atteso, che però potrebbe anche suggerire qualcosa di più sul lancio di GTA 6 (trovate il predecessore su Amazon).

Sappiamo già che GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Series X nell'autunno del 2025, una finestra di lancio che solitamente copre il periodo tra settembre e novembre.

Tuttavia, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive – la società madre di Rockstar Games (sviluppatore di GTA) e Gearbox (dietro Borderlands) – aveva dichiarato in passato che non avrebbe senso sovrapporre due grandi uscite, lasciando intendere che i due titoli sarebbero stati distanziati.

Ora che sappiamo che Borderlands 4 arriverà a settembre, è interessante notare che GTA 6 condivide la stessa finestra di lancio.

Ciò suggerisce che per Take-Two il problema non è tanto pubblicare due grandi giochi nello stesso trimestre, ma piuttosto nel giro di poche settimane (via GR+).

Questo potrebbe escludere settembre come possibile mese di uscita per GTA 6, restringendo la finestra a ottobre o novembre.

Ovviamente, tutto ciò resta speculativo finché Rockstar non ufficializzerà una data precisa.

Con l'uscita di Borderlands 4 fissata per settembre, è sempre più probabile che GTA 6 arrivi tra ottobre e novembre. Rockstar non ha certo bisogno di condividere i riflettori con nessuno, quindi un rilascio in un periodo più distanziato sembra la scelta più logica.

Finora abbiamo visto un solo trailer di GTA 6, uscito più di un anno fa, e i dettagli sul gioco sono ancora scarsi. Zelnick ha recentemente ammesso che esiste sempre il rischio di ritardi, ma ha anche ribadito che il team si sente molto sicuro della finestra di lancio attuale.

Secondo me, una data a ridosso della fine di novembre potrebbe essere strategica per massimizzare le vendite natalizie. Staremo a vedere.