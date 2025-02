GTA 6 a quanto pare uscirà anche su PC

La versione PC di Grand Theft Auto 6 potrebbe essere solo una questione di tempo.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha riconosciuto l'importanza crescente del mercato PC, lasciando intendere che l'attesissimo titolo di Rockstar (trovate il quinto capitolo su Amazon) potrebbe arrivare anche su questa piattaforma—ma senza una conferma ufficiale.

Al momento, GTA 6 è previsto solo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, una scelta che può sembrare insolita nel 2025, quando i grandi titoli escono spesso simultaneamente su tutte le piattaforme principali o, al massimo, con un breve ritardo per il PC.

Tuttavia, parlando con IGN US (via Eurogamer), Zelnick ha ricordato che Rockstar ha sempre avuto una strategia scaglionata per le uscite, lanciando prima le versioni console e successivamente quelle PC.

Il CEO di Take-Two ha sottolineato come il mercato PC stia diventando sempre più centrale nelle strategie di pubblicazione dei giochi:

«Abbiamo visto il PC diventare una parte molto più importante di quello che una volta era un business solo console, e non mi sorprenderebbe vedere questa tendenza continuare.»

Zelnick ha anche rivelato un dato significativo: il PC può rappresentare fino al 40% delle vendite totali di un gioco multipiattaforma, una percentuale troppo alta per essere ignorata.

Un indizio che GTA 6 potrebbe arrivare su PC, quindi, anche se con tempi diversi rispetto alla versione console.

Al momento, la priorità di Take-Two e Rockstar sembra essere il lancio console, che secondo Zelnick avrà un impatto positivo anche sulle vendite hardware: «Quando un grande titolo arriva sul mercato—e ne abbiamo molti in arrivo—storicamente questo ha venduto console. Credo che accadrà anche quest'anno.»

L'assenza di GTA 6 su PC al lancio segue uno schema già visto con Rockstar. GTA 5, per esempio, uscì nel novembre 2014 su PS4 e Xbox One, ma la versione PC arrivò solo nell'aprile 2015, dopo un ritardo iniziale.

Anche Red Dead Redemption 2 ha seguito un percorso simile, con oltre un anno di attesa tra l'uscita console e quella PC.

Per ora, quindi, i giocatori su PC dovranno attendere—ma probabilmente non all'infinito. E chissà che un giorno non tocchi pure a Switch 2.