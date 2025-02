GTA 6 farà esplodere le vendite di PS5 e Xbox, secondo Take-Two

GTA 6 sarà indubbiamente uno dei videogiochi simbolo di questa generazione videoludica, da cui è inevitabile aspettarsi un successo preannunciato: l'attenzione della community è arrivata a livelli mai visti, come dimostrato dagli incredibili numeri del primo trailer.

Si tratta dunque di un prodotto che da solo potrebbe convincere diversi giocatori a investire su una console next-gen: chi utilizza ancora oggi PS4 o Xbox One potrebbe convincersi a fare il "grande salto" solo per recuperare GTA 6.

Ne è convinto anche il CEO di Take-Two: in un'intervista rilasciata a IGN USA, Strauss Zelnick ha infatti sottolineato l'enorme impatto sull'industria con il lancio di videogiochi particolarmente attesi.

«Quando c'è un grande titolo sul mercato e ce ne sono altri in arrivo, storicamente ciò ha venduto console. Credo che accadrà quest'anno. Non penso che i dazi saranno nostri amici, ma ritengo che ci sarà un incremento decisivo delle console vendute nel 2025 grazie alla scaletta di lancio, non solo nostra, ma quella in arrivo da altri».

Ritengo sia davvero difficile dare torto alla sua linea di pensiero: il successore di Grand Theft Auto V (che trovate invece su Amazon) sarà uno dei lanci videoludici più attesi di sempre e potrebbe riuscire da solo a far "esplodere" le vendite delle console.

Ricordiamo infatti che attualmente GTA 6 è stato annunciato esclusivamente su PS5 e Xbox Series X|S: chi vorrà recuperare il nuovo capitolo open world dovrà dunque acquistare necessariamente una delle console di ultima generazione.

Oppure incrociare le dita e attendere un'edizione PC, che a quanto pare potrebbe essere davvero in arrivo, seppur più tardi rispetto alle versioni console.

Segnaliamo anche che al momento non c'è alcuna data ufficiale per il lancio di GTA 6, ma Take-Two ha ribadito che dovrebbe uscire nel corso del prossimo autunno: come sempre, vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.