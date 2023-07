GTA 6, novità scoperte dai fan su LinkedIn

GTA 6 è in lavorazione grazie a Rockstar Games e Take-Two Interactive, ma del gioco sappiamo ancora pochissimo.

La manciata di informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) sono infatti state rilasciate col contagoccie, visto che spesso sono i fan a scovarle sul web.

Basti pensare alla recente serie di dettagli che potrebbero averci fornito ulteriori indicazioni su quanto potrebbe essere grande la mappa di GTA 6.

Ora, come riportato anche da GamingBible, in un post condiviso su Reddit, la pagina LinkedIn di un ex dipendente di Rockstar Games, tale Sayan Saha, ha rivelato alcuni dettagli sul suo lavoro per Grand Theft Auto VI.

Vale la pena ricordare che il numero romano di GTA VI è stato rimosso dal suo profilo, ma non prima che i fan screenassero il tutto rendendolo indelebrile.

Saha ha dichiarato sul suo profilo di aver lavorato al «prossimo GTA, GTA Trilogy Remaster e l'aggiornamento next-gen di GTA V».

Lo sviluppatore ha poi proseguito: «Completato più di 500 asset 2D in-game per il prossimo titolo GTA, comprendente più di 25 marchi unici per il titolo - design dell'identità con merchandising, etichette di oggetti interni - etichette su oggetti che si trovano comunemente negli interni su cui il gioco è stato modellato».

Anche se non è ancora stato confermato ufficialmente, Grand Theft Auto 6 dovrebbe uscire tra il 2024 e il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il tutto mentre i fan attendono novità ingannando il tempo con trailer realizzati in Unreal Engine 5, realmente sorprendenti.

Restando in tema, gli sviluppatori di GTA 6 hanno di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto.

Ma non solo: alcune settimane fa GTA Online potrebbe aver fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà nel prossimo Grand Theft Auto 6.