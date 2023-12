GTA 6, ecco dove vedere il trailer (e quanto dura)

Ci separano meno di 24 ore ormai al trailer di GTA 6, il quale sarà mostrato al mondo domani, 5 dicembre, alle 15 ora italiana.

Un evento epocale, che farà dimenticare una volta per tutte GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen).

Del resto, anche solo l'annuncio della data del trailer ha generato un clamore senza precedenti, il che parla chiaro.

Senza contare che il post in cui Rockstar comunica data e orario del primo trailer di GTA 6 è diventato il post con più "Mi piace" di sempre dedicato al gaming.

Ora, lo sviluppatore americano ha pubblicato il player ufficiale con conto alla rovescia del prossimo trailer, rivelando che il video avrà una durata ufficiale di 1 minuto e 31 secondi.

Chiaramente, al momento in cui scriviamo, non ci è dato sapere cosa ci mostrerà il tanto atteso primo trailer ufficiale di GTA 6 (cui ne seguiranno altri, com'è lecito immaginare, nei prossimi mesi).

Una cosa pressoché certa, è che potremmo rivedere il ritorno di Vice City, l'amatissima città ispirata a Miami vista nel gioco omonimo uscito originariamente ormai molti anni fa su console PlayStation 2.ù

Ad ogni modo, ormai manca così poco che non ci resta che contare i minuti, prima di scoprire la verità sul gioco.

Nel mentre, sapete che il franchise di Grand Theft Auto ha venduto un totale di 410 milioni di unità, e il traguardo è in gran parte attribuito al successo di GTA 5?

Ma non è tutto: i fan stanno già ampiamente discutendo sui forum circa la - presunta - grandezza della mappa del prossimo GTA 6.

Per concludere, vi ricordiamo che tra una manciata di giorni la GTA Trilogy verrà rilasciata in forma gratuita per tutti gli abbonati a Netflix.