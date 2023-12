Non solo GTA 6: la serie Rockstar taglia un altro traguardo

Rockstar Games ha da poco confermato che il 5 dicembre vedremo il suo GTA 6, sebbene ora è il momento di tornare a parlare della serie nella sua interezza.

Considerando il successo del quinto capitolo della saga (trovate l'edizione current-gen su Amazon) il franchise un cult assoluto, capace di vendere un numero di copie da capogiro.

E se di recente proprio il celebre GTA 5 ha superato un numero di di unità vendute fuori scala dal suo lancio nel lontano 2013 su Xbox 360 e PS3, sembra che la saga intera abbia fatto registrare vendite oltre ogni immaginazione.

Come riportato anche da GameRant, il franchise di Grand Theft Auto ha venduto un totale di 410 milioni di unità, e il traguardo è in gran parte attribuito al successo di GTA 5.

GTA 5 ha infatti venduto 190 milioni di unità, rappresentando quasi la metà delle vendite di tutta la serie.

I nuovi dati, arrivati poco dopo l'annuncio da parte di Rockstar del trailer di GTA 6, confermano che la serie ha mantenuto il suo slancio commerciale a partire dalla prima metà del 2023.

Un altro fattore da considerare è che la serie GTA è storicamente incline ai ritardi, come sottolineato dal fatto che tutti i suoi capitoli in 3D, tranne Liberty City Stories, sono stati rinviati almeno una volta.

Un reveal a dicembre 2023, quindi, non garantisce necessariamente che GTA 6 uscirà all'inizio del 2025. Ad esempio, Rockstar ha impiegato quasi due anni per terminare GTA 5 dopo aver presentato il gioco nel novembre 2011.

Possiamo in ogni caso solo immaginare quali numeri sarà in grado di fare GTA 6, magari portando la serie nell'Olimpo delle IP videoludiche più redditizie di tutti i tempi (cosa che è già realtà, in effetti).

Restando in tema di successi, il post in cui Rockstar Games comunica data e orario del primo trailer di GTA 6 è diventato il post con più "Mi piace" di sempre dedicato al gaming.

Ma non solo: avete letto che il prossimo GTA potrebbe avere un "accordo speciale" con PlayStation?