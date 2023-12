GTA 6, l'annuncio del trailer ha già battuto un nuovo record

L'ultimo annuncio di Rockstar Games ha appena dimostrato, qualora ce ne fosse ulteriormente bisogno, il suo incredibile peso non solo sulle vendite videoludiche, ma anche sulle interazioni social: la casa di Grand Theft Auto può permettersi semplicemente di pubblicare un'immagine con una data e fare in modo che tutti parlano di lei, senza dover muovere un solo dito in più.

Ed è esattamente ciò che è successo per l'attesissimo successore di GTA V (lo trovate su Amazon) e che ancora oggi non sappiamo neanche se si chiamerà "GTA 6" o se avrà un nome totalmente diverso, con l'annuncio della data in cui scopriremo il trailer già diventato virale.

Un post entrato sulla bocca di tutti in cui viene annunciato quando scopriremo il trailer — e sottolineiamo essere solo un annuncio, non il trailer vero e proprio — e diventato così popolare da essere prontamente omaggiato e copiato da tantissimi altri videogiochi.

L'ennesima testimonianza di quanto i fan stiano attendendo con impazienza GTA 6 è arrivata proprio in queste ore, con questo post che ha battuto un nuovo incredibile record: come segnalato da VGC, il tweet in questione è diventato il post legato al gaming con più interazioni e mi piace di sempre nella storia di X (ex Twitter).

Con più di 1.8 milioni di "mi piace" è stato battuto il precedente record che apparteneva... sempre a un annuncio del trailer di GTA 6, nello specifico la conferma che il reveal sarebbe arrivato a dicembre.

E adesso il sesto capitolo della saga di Rockstar Games ha conquistato tutte e prime le 5 posizioni della classifica all-time dei tweet più popolari di sempre relativi ai videogiochi.

Un record semplicemente impressionante, se ricordate che ancora — escludendo il clamoroso mega leak di qualche tempo fa — non abbiamo ancora visto nemmeno uno screenshot o una concept art in via ufficiale.

Inutile sottolineare che GTA 6 si preannuncia dunque essere un vero e proprio "mostro" impossibile da fermare per chiunque sarà destinato ad affrontarlo nel mercato videoludico, pronto a monopolizzare comunque vada l'attenzione.

Appuntamento dunque al 5 dicembre per quello che sarà un trailer che — già sentiamo di potervelo anticipare, date le premesse — sembra destinato a battere ancora una volta ogni possibile record.