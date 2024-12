GTA 6 è sparito, ma ha ottenuto un altro record

Siamo sicuro che GTA 6 infrangerà tantissimi record come fece il suo predecessore, ma ancora prima di uscire il titolo Rockstar sta già collezionando dei primati.

È proprio l'attesa a essere un record per Rockstar, come riporta Gamespot. Il tempo trascorso tra il lancio del primo trailer e il secondo trailer, o qualsiasi altra informazione a questo punto, è il periodo più lungo mai registrato per i titoli Rockstar.

Sono infatti passati 381 giorni dal lancio del primo trailer di GTA 6, lanciato il 5 dicembre 2023.

Per quanto riguardo GTA V (lo trovate su Amazon), il primo trailer venne pubblicato il 2 novembre 2011, mentre il secondo arrivò il 14 novembre 2012, con un intervallo di 378 giorni. Per Red Dead Redemption 2, l'intervallo fu di 343 giorni, dal primo trailer del 20 ottobre 2016 al secondo del 28 settembre 2017.

La cosa interessante da notare è che non solo non c'è stato un secondo trailer di GTA 6, ma Rockstar è in silenzio totale da quando abbiamo visto per la prima volta il nuovo capitolo della serie.

Non c'è stato nemmeno nessun commento riguardo la presunta data di uscita, su cui si è detto molto negli ultimi mesi.

A riguardo si è espresso recentemente Jason Schreier, che ha giudicato sorprendente l’uscita di GTA 6 proprio nel 2025, lasciando intendere che un ulteriore rinvio potrebbe essere all’orizzonte.

Questo ha permesso il proliferare di meme e chiacchiericcio in generale riguardo il gioco, che è diventato talmente forte da arrivare anche Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, azienda proprietaria di Rockstar Games, che si è detto divertito rispetto alla situazione.

Zelnick ha parlato in generale della strategia del silenzio di Rockstar, premiandola perché generalmente riesce a creare hype con pochissimo sforzo (e come dargli torto) e a dare a GTA 6 l'aura di sacralità che merita.