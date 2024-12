GTA 6, un fan ha ingannato tutti con un video

Manca ancora molto all’uscita di Grand Theft Auto 6, ma l’hype è già alle stelle.

A dimostrarlo è un talentuoso fan che ha recentemente ricreato una piccola porzione del gioco utilizzando l’Unreal Engine 5, con un risultato talmente convincente da ingannare una buona parte della community di giocatori.

Dopotutto, il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) è così atteso, che chiunque è pronto a credere alla gran parte delle informazioni provenienti dalla rete (anche quelle poco probabili).

Nel corso del weekend, infatti, un presunto video leakato di GTA 6 ha iniziato a circolare online, catturando l’attenzione dei fan grazie all’incredibile cura per i dettagli.

In realtà, si trattava di un falso creato in appena un mese da uno sviluppatore indipendente noto come Long Long Time, come riportato anche da Wccftech.

L’obiettivo? Realizzare un video ispirato ai leak veri del gioco, comparsi online tempo fa.

Sebbene la notizia abbia deluso chi sperava in un primo vero sguardo al gioco, il risultato è comunque impressionante e mette in luce le straordinarie capacità del fan.

La clip, che trovate poco sopra, restituisce un assaggio credibile di un titolo che Rockstar Games ha mostrato ancora molto poco.

Grand Theft Auto 6 si prepara in ogni caso a diventare uno degli eventi più importanti nella storia dei videogiochi, se non il più importante di questa generazione.

Gli analisti prevedono che il titolo avrà un impatto senza precedenti, al punto che alcuni publisher stanno riprogrammando le loro uscite per evitare di scontrarsi con il suo lancio.

Del resto, un suo eventuale fallimento – per quanto improbabile – avrebbe ripercussioni significative sull’industria. Ma se anche dei semplici fake riescono a generare hype e ad ingannare i fan, è chiaro che l’attesa per il prossimo capitolo previsto per la fine del 2025 sia davvero altissima.