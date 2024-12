GTA 6 sarà «più grande, migliore, emozionante e bello», ovviamente

GTA 6 si candida per il titolo di videogioco più atteso di svariati decenni, questo lo sa bene il presidente di Take-Two che non ha fatto nulla per abbassare le aspettative generali sul titolo.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive che possiede Rockstar, ha recentemente offerto qualche dettaglio in più sulle ambizioni dietro al nuovo capitolo della serie nel corso di un'intervista (tramite Gamespot).

Per quella che è la classica storia dell'oste che racconta com'è il vino, Zelnick ha spiegato come Rockstar Games punta a superare le aspettative dei giocatori con qualcosa di completamente nuovo e rivoluzionario.

«I nostri team sono concentrati su ciò che è nuovo e a cui non avete nemmeno pensato», spiega Zelnick:

«Credevate di sapere cosa aspettarvi, ma questo è molto più grande, migliore, emozionante e bello di quanto avreste mai immaginato.»

Questo non fa nulla per abbassare l'hype verso GTA 6 ed è anche normale, visto che Zelnick ha tutto l'interesse perché il titolo sia la hit più importante della generazione nonostante il successo incredibile di GTA 5 (lo trovate su Amazon).

Per questo motivo, probabilmente, non si stanno avendo più notizie di GTA 6 da un anno. Una strategia, quella di Rockstar, che Zelnick premia in prima persona perché renderà il titolo sempre più atteso.

A questo proposito, Zelnick ha anche dichiarato di conoscere i meme legati ai continui rinvii del gioco. «Li ho visti», ha ammesso, in riferimento agli scherzi dei fan su quanto tempo stia passando prima del lancio. Come quello del video che ha ingannato tutti, ovviamente.

C'è infatti la questione della release, fissata per ora per il 2025, che potrebbe non essere la data più plausibile.

Ne ha parlato di recente Jason Schreier, che ha definito sorprendente l'uscita di GTA 6 proprio nel 2025, facendo intendere che ci sarà un ulteriore rinvio.