GTA 6 uscirà davvero nel 2025? Sarebbe «uno shock», per Jason Schreier

In attesa che Rockstar Games torni finalmente a darci notizie su GTA 6, il reporter Jason Schreier torna a parlarci ancora una volta dei retroscene sullo sviluppo del nuovo capitolo della serie.

In un suo recente report su Bloomberg, è emerso che i publisher stanno attendendo con estrema ansia il reveal della data di lancio del successo di GTA V (che trovate invece su Amazon), aggiungendo un dettaglio interessante: non ci sono soltanto i titoli del 2025 ad osservare, ma anche quelli programmati per il 2026.

Ad oggi non è infatti ancora certo che Rockstar Games riesca a mantenere le promesse, dato che il team è abituato ai rinvii dell'ultimo minuto, come ci ha ricordato anche un suo ex direttore tecnico.

In un'intervista rilasciata durante il podcast di Kinda Funny Games (via ComicBook), Jason Schreier ha ribadito che personalmente riterrebbe «uno shock» se GTA 6 uscisse davvero nel 2025, proprio per via della reputazione del team di sviluppo con i rinvii dell'ultimo minuto.

Rockstar Games è un team di sviluppo che non intende rilasciare i suoi titoli più attesi fino a quando non si sente totalmente sicura della loro effettiva qualità, motivo per il quale un rinvio al 2026 non è assolutamente da escludere.

Va comunque ricordato che proprio nel suo report aveva ammesso che lo sviluppo di GTA 6 stava procedendo con i giusti ritmi, nonostante nelle fasi iniziali di lavoro fossero emerse diverse problematiche con rinvii interni.

In ogni caso, per il momento si tratta soltanto di speculazioni e non c'è alcun motivo di preoccuparsi prima del dovuto, anche se l'assenza di nuove informazioni a un anno di distanza dal primo trailer non sta certamente aiutando a rasserenare gli animi.

Ricordiamo che nel suo report Jason Schreier ha anche confermato il ritorno della modalità Online, che dovrebbe essere ancora più importante di quella già presente in GTA V.

Ha inoltre svelato che GTA 6 dovrebbe essere più inclusivo rispetto al passato, rimuovendo specifiche battute offensive verso minoranze e comunità transgender.