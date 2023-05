Rockstar colpevole di aver "trollato" i fan su GTA 6: «Quest'anno sarà l'anno giusto»

GTA 6 di Rockstar Games e Take Two si sta facendo attendere, coi fan che iniziano davvero a spazientirsi.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) si è infatti "mostrato" solo nel leak avvenuto ormai mesi fa.

Alcuni sono certi che il reveal del gioco sia imminente, forse proprio entro la fine del mese di maggio in corso.

Ora, dopo che persino l'attore del personaggio di Trevor in Grand Theft Auto V ha commentato il suo potenziale ruolo nel sequel in fase di sviluppo, Rockstar si starebbe divertendo a prendere in giro i fan.

Come riportato su Dexerto, Rockstar Games è stata accusata di aver apparentemente "trollato" la community di GTA con quello che molti hanno interpretato come un teaser di GTA 6, che lascia intendere che il 2023 sarà l'anno giusto.

Il caso è questo: come sempre accade, i post sul blog di GTA Online spesso ricalcano il tono ironico del gioco stesso.

In uno di questi update, tuttavia, molti ritengono che una frase utilizzata per promuovere un nuovo veicolo Diamond Casino Podium sia un po' troppo "altisonante" per non essere un'allusione a qualcosa di più corposo di una semplice automobile.

«Ogni anno arriva con la promessa che quest'anno sarà l'anno giusto», si legge nel testo, forse prendendo in giro i fan che aspettano con ansia qualsiasi notizia di GTA 6 dal 2013.

Ovviamente si tratta di un'interpretazione del tutto discutibile, quindi prendete la cosa con le pinze, sebbene molti fan si sono incuriositi: «Non possono averlo scritto senza pensare a GTA 6», ha suggerito un giocatore su Reddit.

