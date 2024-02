Grand Theft Auto 5 incontra God of War, grazie ai fan

Nonostante sia un gioco relativamente vecchio, sembra proprio che il classico GTA 5 abbia ancora qualcosa da dire.

Il quinto capitolo della saga Rockstar è infatti un cult assoluto.

Del resto, è cosa nota che Grand Theft Auto V continua a vendere davvero bene, che è impossibile che i modder si fermino dal dare vita a creazioni di vario genere.

Difatti, come riportato anche da DSOGaming, il talentuoso "JulioNIB" sta attualmente lavorando a una mod a tema God of War per Grand Theft Auto V.

Questa mod conterrà animazioni personalizzate per gli attacchi di Kratos e poco sopra, nel player dedicato, potete trovare un video pre-release davvero interessante.

Come si può vedere nel filmato, infatti, la mod è attualmente in una fase iniziale di sviluppo.

Nonostante ciò, l'aspetto è davvero notevole. A quanto pare, Kratos sarà in grado di attaccare i nemici e i veicoli, effettuando combo degne del Dio della Guerra.

Sebbene non ci sia una data di rilascio esatta per questa mod, sappiamo però che sarà a pagamento via Patreon.

Contrariamente ad altri modder, però, JulioNIB finirà poi per rilasciarla gratuitamente al pubblico, ma solo successivamente al lancio.

Ricordiamo che Rockstar sta attualmente lavorando a GTA 6. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per il 2025 su PS5 e Xbox Series X|S.

In attesa di scoprire se GTA 6 offrirà mod ancora più spettacolari, non resta che aspettare che Rockstar faccia la sua mossa, magari anche solo col secondo trailer, previsto per quest'anno.

Ma non è tutto: una recente revisione tecnica è qui per ricordarci che GTA 5 può ancora essere considerato un titolo graficamente davvero molto interessante.

Senza dimenticare che spesso e volentieri anche GTA 4 è ancora nel mirino dei modder, i quali sono stati in grado di trasformarlo in maniera davvero sorprendente.