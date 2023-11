GTA 4, qualcuno lo ha reso davvero più bello da vedere

Sono passati circa 15 anni dall’uscita di GTA 4, sebbene l’avventura di Niko Bellic sia ancora molto apprezzata.

Lasciando da parte GTA V, il capitolo ambientato a Liberty City ha ancora un posto speciale nel cuore dei fan.

Del resto, gli stessi giocatori hanno scelto di “riabilitare” il titolo, reputandolo migliore di GTA V specie grazie al suo protagonista.

Ora, dopo che qualcuno ha immaginato come potrebbe essere un remake moderno di GTA 4 in Unreal Engine 5, c'è chi ha deciso di rendere il gioco base ancora più bello da vedere.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, sono apparse numerose e interessanti mod per Grand Theft Auto 4. Queste aggiungono una mappa a 8K, migliorano la fisica ragdoll di Euphoria e rendono più realistici gli NPC che popolano la città.

La prima mod (che trovate qui) è quella che aumenta gli NPC presenti in città, oltre ad aumentare anche il file stream.ini in modo che il gioco non si blocchi troppo spesso.

La seconda è HQ 8K (scaricabile qui) e migliora decisamente la visuale di gioco, mentre la terza e ultima migliora (a questo indirizzo) la fisica ragdoll nel gioco, con gli NPC che ora cadono e rotolano in maniera più realistica.

Infine, vi è anche una mod extra che migliora e aumenta l'orizzonte visivo (la trovate qui). Insomma, se avete voglia di recuperare l'avventura di Nico in attesa di GTA 6 forse avete trovato il modo per farlo nel migliore dei modi.

Dopo tanti anni, quindi, GTA 4 è ancor in grado di sorprendere, tanto che un video pubblicato ormai diverse settimane fa lo dimostra oltremodo.

Ma non solo: restando in tema, alcune settimane fa un modder ha rilasciato un nuovo HD Texture Pack per GTA 4, che ne revisiona in maniera decisa i protagonisti principali (dategli un'occhiata se vi va).