GTA 5 diventa così bello da vedere che sfiora il fotorealismo

In attesa di poter mettere le mani su GTA 6, previsto nel 2025, sembra proprio che qualcuno abbia deciso di rispolverare il "vecchio" GTA 5 rendendolo più bello da vedere.

Il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti un cult che non ha bisogno di presentazioni.

Advertisement

Dopotutto, Grand Theft Auto V continua a vendere così bene, che è davvero difficile non dare peso alla cosa.

Ora, come riportato anche da GamingBible, una revisione tecnica da brividi è qui per ricordarci che GTA 5 può ancora essere considerato un titolo graficamente al top.

Uno dei vantaggi del giocarci su PC è la sempre vivace comunità di modding che non solo risolve bug e glitch per conto degli sviluppatori, ma aggiunge anche nuovi contenuti rendendo i giochi più belli che mai, come in questo caso.

Un video di gameplay della mod in questione è stato caricato sul canale YouTube Digital Dreams e mostra la tecnologia di Ray Tracing e illuminazione globale con l'aiuto di NaturalVision Remastered.

Se GTA 5 può apparire così bello con le mod, a oltre 10 anni dall'uscita del gioco originale, immaginate quanto sarà incredibile il prossimo GTA 6 con mod simili su PC.

Grand Theft Auto 6 non ha una data di uscita al momento in cui scriviamo, ma sappiamo che uscirà nel 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La versione per PC non è ancora stata annunciata.

In attesa di scoprire se GTA 6 sarà di fatto più bello da vedere di così, non resta che aspettare che Rockstar faccia la sua mossa, magari anche solo col secondo trailer, ipoteticamente previsto quest'anno.

Ma non solo: anche GTA 4 a quanto pare è ancora nel mirino dei modder, i quali sono stati in grado di trasformarlo in maniera davvero netta.