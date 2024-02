GTA 5 è "vecchio", ma intanto ha toccato un altro record

In attesa di GTA 6, previsto genericamente nel 2025, sembra proprio che il "vecchio" GTA 5 abbia ancora qualcosa da dire.

Il quinto capitolo della saga Rockstar (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è un big che non ha bisogno di presentazioni.

Sappiamo già che Grand Theft Auto V continua a vendere così bene, che è impossibile che le vendite si fermino da un giorno all'altro.

Difatti, come riportato anche da GameSpot, Grand Theft Auto V ha appena raggiunto un altro traguardo, consolidando ulteriormente la sua posizione di gioco tra i più venduti di tutti i tempi.

La notizia proviene da un rapporto sui guadagni di Take-Two, in cui è stato rivelato che GTA 5 ha venduto altri cinque milioni di copie negli ultimi tre mesi.

Al momento in cui scriviamo, quindi, il gioco ha venduto 195 milioni di copie dalla sua uscita nel 2013.

Poco sopra trovate un grafico per gentile concessione dell'utente X/Twitter "DeekeTweak", che mostra come il gioco sia cresciuto anno dopo anno.

Questo è uno dei tanti dati emersi dal rapporto sui guadagni. È stato anche rivelato che l'altro big della compagnia, Red Dead Redemption 2, ha venduto oltre 61 milioni di unità dal suo rilascio nel 2018.

Questo dato è particolarmente significativo perché il gioco western non ha ricevuto lo stesso livello di supporto post-lancio di GTA Online.

Ricordiamo che Rockstar sta attualmente lavorando a GTA 6. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per il 2025 su PS5 e Xbox Series X|S.

In attesa di scoprire se GTA 6 farà numeri ancora più alti, non resta che aspettare che Rockstar faccia la sua mossa, magari anche solo col secondo trailer, ipoteticamente previsto quest'anno.

Del resto, una recente revisione tecnica da brividi è qui per ricordarci che GTA 5 può ancora essere considerato un titolo graficamente al top.

Ma non solo: anche GTA 4 a quanto pare è ancora nel mirino dei modder, i quali sono stati in grado di trasformarlo in maniera davvero netta.