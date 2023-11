Gotham Knights, perfetto per amanti di Batman e i titoli multiplayer, a soli 24€!

Se state cercando un eccellente gioco multiplayer con una storia avvincente, perfetto per giocare in cooperazione con i vostri amici, vi consigliamo di esplorare l'offerta Amazon su Gotham Knights, di cui trovate la recensione completa al seguente indirizzo.

Ambientato nel mondo di Batman, Gotham Knights si distacca dai giochi precedenti legati al personaggio e ora è disponibile su Amazon a soli 24,97€, un prezzo molto conveniente rispetto ai suoi 70 euro originali. Un'occasione imperdibile che anticipa le offerte del Black Friday 2023.

Gotham Knights, chi dovrebbe acquistarla?

Gotham Knights è un'ottima scelta per chi cerca un'avventura da condividere con gli amici. Nonostante non sia sviluppato da Rocksteady, Gotham Knights adotta le meccaniche e l'estetica dell'acclamata serie Batman Arkham, un pilastro nel genere dei videogiochi ispirati ai fumetti.

Gotham Knights si distingue come un'opzione multiplayer robusta e coinvolgente, offrendo numerose attività sia in modalità singola che cooperativa. Permette di giocare con un team di altri tre giocatori, portando giustizia per le strade di Gotham City. È un gioco esteso e divertente, dove collaborare per sconfiggere i criminali assieme ad un partner è particolarmente soddisfacente, rappresentando una delle poche valide alternative nel panorama dei videogiochi cooperativi.

Per quanto riguarda il prezzo, seppur non si tratti del più basso mai raggiunto (il record è di appena 6,80€, ma era il mese di aprile e probabilmente fu un errore di qualche rivenditore), Gotham Knights è comunque venduto, oggi, ad un prezzo davvero molto conveniente, visto che la media al ribasso è quella dei 20 euro per la versione PS5, ed oggi il gioco è venduto ad appena 24,97€. Inoltre, va considerato che negli ultimi tempi, proprio questo titolo, era tornato un pochino alla ribalta, il che ne aveva fatto risalire brevemente il prezzo, arrivando a costare stabilmente circa 39 euro. In questo senso, il prezzo proposto di 24,97€ ci pare decisamente apprezzabile, a maggior ragione del fatto che titoli multiplayer così divertenti e "narrativi" sono, a conti fatti, ancora una rarità, e questa potrebbe essere l'occasione giusta per giocare con qualche amico.

