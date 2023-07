GOG regala un nuovo gioco gratis (è un horror)

L'estate è entrata nel vivo e a quanto pare GOG ha deciso ora di regalarci un nuovo gioco gratis per darci modo di affrontare il caldo afoso nel migliore dei modi.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questo tipo, visto che i regali vengono rilasciati con una certa regolarità.

Di recente era stata infatti rilasciata una leggendaria avventura grafica, a cui ora si aggiunge un altro titolo messo a disposizione in forma totalmente gratuita.

Da oggi, venerdì 14 luglio 2023, i giocatori potranno riscattare una copia gratuita di The Whisperer.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Investiga su un avamposto commerciale abbandonato, esplora i suoi dintorni e risolvi il terribile mistero che custodisce. The Whisperer (Le Murmureur) è un breve gioco basato sulla storia e in stile punta e clicca, ambientato nel Basso Canada all'inizio del XIX secolo. Ispirato a giochi come Scratches e The Dark Eye, The Whisperer è un omaggio al classico sottogenere horror dei punta e clicca. Troverai le caratteristiche delle avventure vecchia scuola che tutti amiamo: risoluzione di enigmi, esplorazione, inventario, utilizzo e combinazione di oggetti.

The Whisperer è un gioco autonomo, ma serve anche come preludio a The Whispering Valley (2022). Ha una durata di circa 45 minuti, quindi non vi ci vorrà molto per portarlo a termine.

Il gioco è infatti completamente gratuito e può essere riscattato a questo indirizzo, cliccando semplicemente sul banner ‘Add to cart’. Vi auguriamo buon divertimento!

