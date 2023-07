Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis

Da oggi 11 luglio, tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare due nuovi giochi gratis senza alcun costo aggiuntivo.

Entrambi i titoli erano stati annunciati come parte della line-up per la prima metà del mese: un catalogo molto interessante, che in precedenza aveva accolto addirittura GTA V.

Advertisement

Su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) potete dunque scaricare da oggi sia Common'hood che Insurgency Sandstorm, ovviamente senza alcun ulteriore acquisto obbligatorio e senza spendere un centesimo in più.

Common'hood è un gestionale in cui vi occuperete di una comunità, organizzando cibo e trovando risorse per condurla dalla sopravvivenza alla prosperità: è attualmente scaricabile gratis sia su Xbox che su PC, ma potete anche utilizzarlo in cloud se siete iscritti a Game Pass Ultimate.

Insurgency Sandstorm è invece un celebre sparatutto affrontabile sia in cooperativa che in modalità multiplayer PvP, che vi permetterà di vivere conflitti contemporanei: è già disponibile su console Xbox, dato che era stato aggiunto in precedenza al catalogo.

Da oggi sarà invece disponibile gratuitamente anche per gli utenti su PC, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo il download non è stato ancora sbloccato.

Con buona probabilità, questo dovrebbe avvenire già nel corso del tardo pomeriggio odierno, dunque vi raccomandiamo di tenere d'occhio la vostra app per essere pronti al download.

Se non siete mai stati iscritti a Xbox Game Pass e siete curiosi di provarlo, vi segnaliamo che potete nuovamente provarlo per un mese a solo 1 euro.

Pur invitandovi a prendere invece la seguente notizia con le dovute precauzioni, nelle ultime ore è emersa un'interessante indiscrezione: stando a una pubblicità emersa in rete, Diablo 4 potrebbe essere in arrivo su Game Pass — magari dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, sempre se andrà in porto.