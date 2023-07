Steam: 7 giochi gratis da scaricare e conservare per sempre

Come avrete notato, i giochi gratis disponibili su Steam sono davvero tantissimi, tanto che ora abbiamo altri 7 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra serie di perle horror, disponibili sempre in forma gratuita.

Senza contare anche altri giochi che vi abbiamo segnalato nelle scorse settimane, sempre e comunque di interesse generale.

I giochi gratuiti su Steam questa settimana sono i seguenti (via GamingBible):

FISHGUN - Uno sparatutto caotico in cui si alimenta la propria pistola senziente con potenziamenti random per sconfiggere orde di frutta malvagia.

WWII Online - Un wargame F2P con un elevato livello tattico e strategico, inuadrato in prima persona.

INVICTA: The Next Queen - Un gioco simile a TopDown Souls in cui una leggendaria guerriera deve farsi strada attraverso l'inferno e reclamare ancora una volta la sua anima.

Ducks Can Drive - Guadagnate soldi consegnando cibo alle anatre della città, per poi usarli per migliorare il vostro veicolo.

ANDARA: RISE FOR REBELLION - Diventa Andara, la figlia del tiranno, in un frenetico sparatutto in terza persona.

JUMP TO SURVIVE - Un videogioco in cui devi solo saltare, ma anche schivare gli ostacoli, battere i record e molto altro.

Case #1472 - Un gioco thriller basato sugli interrogatori in cui i misteri da svelare sono alla base di tutto.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in argomento, giorni fa Xbox ha svelato quale sarà il primo gioco gratis di Game Pass di agosto, precisamente di Ferragosto.

Ma non è tutto: potete da ora scaricare gratuitamente due nuovi giochi su Xbox Game Pass, sia per console che su PC: ecco le nuove aggiunte.

