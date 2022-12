GOG regala un gioco gratis, è una grande avventura grafica

Giocare senza spendere troppo è un mantra, tanto che quando GOG decide di regalarci un nuovo gioco gratis è sicuramente un momento di gioia per moltissimi giocatori.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questo tipo, specie per il fatto che queste accadono con una certa regolarità.

Solo pochi giorni fa, infatti, la piattaforma in questione aveva offerto un altro gioco gratuito, un titolo ideale per chi si vuole spaventare.



Senza contare che sempre di recente era stata invece rilasciata un’avventura “in miniatura” molto interessante, a cui ora si aggiunge un altro titolo messo a disposizione in forma totalmente gratuita.

Il gioco offerto oggi da GOG è infatti il leggendario Broken Sword The Director’s Cut, versione migliorata del classico Broken Sword Il segreto dei Templari, ossia una delle avventure grafiche più belle di sempre.

Sottolineiamo che il gioco è interamente doppiato in italiano e include svariati extra rispetto alla versione uscita a fine anni ’90. La descrizione ufficiale recita:

Ormai un classico tra le avventure grafiche, il plurinominato ai BAFTA “Broken Sword: Director’s Cut” vede l’insolente giornalista Nico Collard e l’intrepido americano George Stobbart coinvolti in un intricato susseguirsi di misteri e pericoli.

Il gioco è infatti completamente gratuito e può essere riscattato – per un periodo di tempo limitato – a questo indirizzo, cliccando sul banner ‘Add to library’.

Sempre a proposito di giochi gratis, non dimenticate quelli che arrivano ogni 7 giorni tramite Epic Games Store: trovate qui quello disponibile per ancora una manciata di minuti.

Ma non solo: per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti in occasione sui titoli a meno di 10 euro.

Infine, ne approfittiamo per ricordarvi anche che è già stato annunciato un titolo davvero interessante per il prossimo mese, su Xbox Game Pass: dal 20 gennaio sarà infatti disponibile gratis Monster Hunter Rise.