Xbox Game Pass svela il primo gioco gratis di agosto

Spesso Xbox Game Pass si porta avanti con gli annunci, e ora arriva il primo videogioco gratis che potrete giocare a partire da Ferragosto.

L'abbonamento di Xbox, a cui potete aderire anche tramite Amazon, inserisce come sempre molti giochi gratis ogni mese.

Un servizio davvero niente male che, di recente, ha dovuto fare i conti anche con un aumento di prezzo che si è riversato anche sull'abbonamento Xbox Live Gold.

E mentre solo per un attimo sembrava che addirittura Diablo IV potesse arrivare all'interno di Xbox Game Pass, ora arriva l'annuncio sicuro di un gioco che arriverà ad agosto.

Si tratta di Everspace 2, che sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 15 agosto.

«Everspace 2 è un frenetico sparatutto spaziale per giocatore singolo che offre esplorazione, tonnellate di tesori, elementi GdR, attività minerarie e crafting. Vivi un’avvincente esperienza fantascientifica in un mondo aperto intenso, creato a mano, colmo di segreti e pericoli.»

Questa pubblicazione su Xbox Game Pass segna per altro il day one su console next-gen di Everspace 2, che finora era stato pubblicato su PC e console della scorsa generazione.

Nella nostra recensione della versione PC del gioco ci siamo trovati di fronte a «una versione nettamente migliorata rispetto al suo predecessore, a partire dall'abbandono di una struttura roguelite decisamente limitante. Siamo invece ora al cospetto di un action RPG puro, con una spiccata vena da looter shooter.»

Ma il luglio di Xbox Game Pass non è da meno, perché proprio oggi sono arrivati due nuovi giochi gratis che potete installare subito.

Per quanto riguarda Xbox, per altro, anche il servizio in abbonamento ha avuto oggi un marcia in più perché è arrivata la prima vittoria contro la FTC, con una nuova sentenza davvero molto importante per Microsoft.