Gioca con le stelle dell'NBA: NBA 2K20 a META' PREZZO! -50%

Se siete appassionati di basket e cercate un gioco capace di portarvi sul parquet con un livello di realismo senza precedenti, non lasciatevi sfuggire questa occasione. NBA 2K20 per PC è disponibile su Instant Gaming a soli 25€, con uno sconto eccezionale del 50% rispetto al prezzo originale di 50€. Un’offerta imperdibile per chi desidera vivere l’emozione del basket NBA comodamente da casa. Questa promozione fa parte del "Calendario dell'Avvento" di Instant Gaming, che ogni giorno fino al 24 dicembre offre sconti imperdibili su titoli selezionati.

NBA 2K20, perché acquistarlo?

NBA 2K20 (qui trovate la nostra recensione completa) è un simulatore sportivo che porta il basket NBA ai massimi livelli di realismo. Sviluppato con licenza ufficiale, il gioco riproduce fedelmente non solo le regole e le dinamiche del campionato, ma anche le caratteristiche dei giocatori, dalle statistiche alle movenze tipiche. Potrete scegliere tra le stelle del campionato o creare il vostro atleta personalizzato, costruendo da zero il suo stile di gioco e la sua carriera.

Tra le novità di questa edizione, spicca l’introduzione della WNBA, con dodici squadre ufficiali e un’attenzione ai dettagli straordinaria, che include acconciature, tratti somatici e schemi di gioco autentici. La grafica mozzafiato, basata su scansioni 3D e motion capture, rende ogni partita un’esperienza visiva impressionante, mentre l’intelligenza artificiale migliorata garantisce sfide sempre più coinvolgenti.

Con NBA 2K20 non solo vivrete il basket come mai prima, ma avrete anche la possibilità di esplorare un mondo aperto oltre il campo da gioco, con attività e personalizzazioni che arricchiscono l’esperienza. Che preferiate acquistare potenziamenti tramite microtransazioni o scalare la vetta con dedizione e abilità, il gioco offre opzioni per ogni tipo di giocatore.

Non perdete l’opportunità di acquistare questo titolo iconico a metà prezzo. NBA 2K20 è disponibile su Instant Gaming con consegna immediata della chiave digitale. Non aspettate: il parquet vi aspetta! Ricordate che le offerte del "Calendario dell'Avvento" sono disponibili per un periodo limitato, quindi visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi sconti su titoli selezionati.

