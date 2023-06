Per Geoff Keighley è tempo di bilanci, in attesa della prossima estate

La Summer Game Fest 2023 si concluderà nelle prossime ore, mentre Geoff Keighley comincia a fare i suoi conti preparandosi all'eventuale edizione 2024.

Mentre spetta a Xbox chiudere, che per altro ha annunciato una nuova Series S che accompagna quella già presente che potete acquistare su Amazon, il patrono della manifestazione estiva si prepara al futuro.

Giusto un attimo dopo aver visto la chiusura dell'Xbox Games Showcase Extended, però, che sarà effettivamente la fine della Summer Game Fest.

Un evento che, nel corso degli anni, è stato in grado di mettere in ombra anche l'E3 fino al punto di metterlo definitivamente fuori gioco. Anche se Geoff Keighley non è proprio della stessa idea.

Anche se non è del tutto finita, la Summer Game Fest 2023 è descritta come "da record" e, ovviamente, confermata per il prossimo anno.

«Dopo un 2023 da record», esordisce su Twitter il profilo ufficiale, «siamo entusiasti di condividere alcune novità: Summer Game Fest tornerà a giugno 2024.»

In attesa di scoprire cosa succederà all'altro evento losangelino, ovvero l'E3, sappiamo per certo che Geoff Keighley si preparerà di nuovo a costruire una nuova Summer Game Fest.

Una kermesse che, come ha svelato qualche settimana fa, mette sempre molta ansia al conduttore. Tra la necessità di gestire i partner, all'idea che un gioco possa essere ritirato da un momento all'altro, Keighley la descrive addirittura come una "paura costante".

Se non nella sua forma antica, l'estate dei videogiochi continuerà ad esistere, quindi. La Summer Game Fest, con i suoi alti e bassi, ha comunque rappresentato una settimana interessante.

Tra i bassi c'è senz'altro il fatto che, all'evento di apertura, abbiamo visto solamente sette videogiochi inediti nel calcolo globale.

Gli alti sono stati per fortuna molti di più. Precisamente venti, come i 20 giochi migliori della Summer Game Fest 2023 che abbiamo inserito nella nostra selezione.