Summer Game Fest, per Geoff Keighley è una «paura costante»

La Summer Game Fest 2023 è alle porte, e Geoff Keighley ha avuto l'occasione di spiegare come si lavora ad un evento del genere.

Con la perdita dell'E3 2023, l'evento estivo di Keighley è diventato l'appuntamento principe per scoprire quali saranno i videogiochi del futuro.

Le sorprese potrebbero essere molte, infatti, come nel caso di Wolfenstein che potrebbe sorprendere durante l'evento Xbox.

Dalla sua prima apparizione la Summer Game Fest è anche cresciuta moltissimo, accumulando tantissimi eventi anche i più folli possibili.

Merito del suo mattatore, Geoff Keighley, che ha lavorato per migliorare la qualità degli annunci e stringendo molte collaborazioni importanti.

Un lavoro molto impegnativo, come racconta nell'ultimo podcast di VGC, svelando anche retroscena interessanti.

In una intervista esclusiva, Keighley anticipa le sue sensazioni riguardo il prossimo Summer Game Fest:

«Mi sento abbastanza bene per il Summer Game Fest, penso che abbiamo delle cose davvero buone, ma vivi nella paura costante in cui pensi: "è questo l'anno in cui non abbiamo nulla?"»

La sensazione di paura è amplificata dal fatto che, ogni anno, il team del Summer Game Fest sa che dovrà fare sempre fare qualcosa di più rispetto all'anno precedente.

Il giornalista rivela che organizzare un evento del genere è sicuramente "stressante", ma che si riesce a portare a casa con la consapevolezza di essersi impegnati al massimo delle proprie possibilità.

Anche perché, come confessa in uno dei passaggi dell'intervista, più volte è capitato di dover tagliare degli annunci interi all'ultimo minuto per una serie di motivi, tra cui il fatto che un gioco che era pronto per essere svelato al mondo era stato in realtà cancellato a pochi giorni dall'evento.

Soprattutto per un evento dal vivo, racconta Keighley, c'è sempre la tensione costante nello sperare che tutto fili liscio e che, magari, non capitino incidenti clamorosi come quello dei The Game Awards 2022.

La Summer Game Fest 2023 sta per iniziare, e vi consigliamo di segnare tutte le date e gli appuntamenti importanti nel calendario: eccoli qui.