Genshin Impact 4.4, ci siamo quasi: ecco data e ora italiane

Genshin Impact si prepara al prossimo aggiornamento, ovvero la Versione 4.4, previsto per il 31 gennaio.

Il gioco continua a ricevere update con regolarità.

Alcuni giorni fa vi abbiamo del resto segnalato alcuni codici per poter scaricare tante Primogems gratis, che male non sono.

Vero anche che i bonus gratuiti dell'update di 4.4 hanno fatto infuriare i fan di Genshin Impact, con un'ondata di review bombing e rimozioni del follow sui social.

Via social, lo sviluppatore ha reso noto che la manutenzione dei server inizierà alle 23 ora italiana di domani, martedì 30 gennaio 2024, e proseguirà per circa 5 ore.

Punti salienti della versione 4.4 di Genshin Impact:

Liyue si espande a nordovest con la Vallata Chenyu, un'area avvolta nella nebbia e collegata a Fontaine

Evento del Festival delle lanterne e mini giochi con un nuovo completo gratuito per Xingqiu da riscattare

Due nuovi personaggi giocabili: Xianyun, personaggio da 5★ di Anemo dotato di catalizzatore, e Gaming, personaggio da 4★ di Pyro dotato di claymore

Ricompense gratuite da riscattare, tra cui 10+3 Destino intrecciato e 2 Resina fragile

Nuovi completi di Shenhe e Ganyu disponibili a un prezzo scontato per un periodo limitato

L'update porterà anche due nuove funzioni tecniche che gli sviluppatori hanno impiegato nella Vallata Chenyu: Global Far Fog e Gradient Tint Rock.

