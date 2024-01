Genshin Impact, tante Primogems gratis per la versione 4.4

Genshin Impact è un gioco sicuramente ancora molto seguito, tanto che oggi sono stati resi noti i codici per Primogens in attesa delle novità della versione 4.4 del titolo free-to-play.

Il gioco si è infatti imposto sul mercato anche soprattutto a una mole di aggiornamenti rilasciati a cadenza regolare (potete mettere mano a vari gadget a tema su Amazon).

Divers settimane fa sono infatti state rilasciate le novità della versione 4.11 di Genshin Impact, inclusi i bonus gratuiti.

Ora, come riportato anche da Siliconera, HoYoverse ha rilasciato codici per la versione 4.4 di Genshin Impact, disponibili per il riscatto da oggi, 19 gennaio 2024.

Ecco i codici Genshin Impact Primogems per il Programma Speciale 4.4:

MT88AYHCZ2UR: 100 Primogem, 5 Hero’s Wits

FA9QAGYDZJEV: 100 Primogemme, 50.000 Mora

BBQ8AZHUH2CZ: 100 Primogem, 10 Mystic Enhancement Ores

Chi utilizza PS4, PS5 o un dispositivo mobile dovrà riscattare questi codici uno alla volta nel gioco.

Dovrete andare in "Impostazioni" e selezionare "Account". Lì troverete una sezione per riscattarli. Se giocate su PC, andate sul sito ufficiale. A quel punto, potrete incollarli e richiederli.

Una volta fatto, riceverete tutti e tre i bundle bonus nella vostra casella di posta elettronica di gioco.

Ricordiamo in ogni caso che l'aggiornamento 4.4 arriverà il 31 gennaio 2024. È possibile utilizzare e riscattare i codici Primogems di Genshin Impact fino alla fine della giornata di oggi.

