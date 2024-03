Gennaio 2024 è stato il miglior mese di sempre per Xbox

L'inizio del 2024 è stato decisamente positivo in casa Xbox: nonostante la scelta di lanciare alcune delle sue esclusive su PlayStation abbia fatto discutere molto la community, gli utenti attivi hanno visto un incredibile boost a inizio anno.

Come segnalato dalla stessa Microsoft nel blog ufficiale Xbox Wire, gennaio 2024 è stato infatti il miglior mese di sempre per le sue console: un dato che riguarda il tempo di gioco effettivo per gli utenti, grazie soprattutto a una release in particolare.

Ci riferiamo ovviamente a Palworld, il primo vero fenomeno del 2024 lanciato da Pocketpair in accesso anticipato su Game Pass (lo trovate su Amazon) fin dal day-one: la casa di Redmond ha segnalato che sulla sola Xbox ha già raggiunto oltre 10 milioni di giocatori.

L'interesse nei confronti del survival game è ormai calato notevolmente, ma resta comunque indubbiamente uno dei videogiochi più venduti di tutto il 2024: un dettaglio che rende la quantità di utenti attivi tramite Xbox Game Pass ancora più significativo.

Difficile immaginare che questo record possa essere ripetuto in tempi brevi, dato che è stato causato non solo dall'intuizione di aggiungere Palworld al catalogo Game Pass, ma anche da quel giusto pizzico di fortuna che lo ha visto esplodere come improbabile fenomeno a sorpresa.

In ogni caso, il suo successo ha convinto la casa di Redmond a investire maggiormente sulle produzioni indipendenti: Microsoft segnala infatti che ci sono «oltre 3500 titoli in 100 paesi» attualmente in sviluppo per Xbox, grazie all'apposito programma ID@Xbox.

Magari uno di questi titoli riuscirà a diventare il "nuovo Palworld" nei prossimi mesi: comunque vada, il 2024 sarà sicuramente un anno da ricordare in casa Xbox.

Restando in tema con Palworld, il survival di Pocketpair si sta preparando al suo primo vero grande aggiornamento, annunciando una raid con un temibile Pal da sconfiggere.

Nel futuro di Xbox potrebbe invece esserci una console inedita: sul mercato sudcoreano è stato infatti registrato un nuovo devkit.