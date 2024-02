L'interesse sarà calato, ma Palworld è già tra i più venduti di tutto il 2024

Palworld sta vivendo la proverbiale fase di calo di interesse dopo il boom iniziale ma, numeri alla mano, il survival di Pocketpair è già uno dei giochi più venduti potenzialmente di tutto il 2024.

Guardando a quanto hanno fatto videogiochi come Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) in tutto il 2023, possiamo considerare il titolo con i Pokémon-che-non-sono-Pokémon già nelle posizioni più alte delle vendite dell'anno in corso.

L'avventura nel mondo di Harry Potter è infatti risultata essere il videogioco più venduto del mondo fermandosi, si fa per dire, a circa 22 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme dalla sua uscita a febbraio 2023.

Pocketpair ha condiviso i numeri aggiornati e, in un mese dal lancio, Palworld ha raggiunto la quota impressionante di 25 milioni di giocatori.

Le copie vendute del survival accertate sono per ora 15 milioni su Steam, con 10 milioni di generici "giocatori" su Xbox che si dividono senz'altro in una buona percentuale tra persone che lo stanno giocando gratis con Game Pass e alcuni che, probabilmente, lo avranno acquistato in ogni caso.

La volatilità di questa fetta di pubblico è accreditata anche dal fatto che il 41% degli utenti su Game Pass hanno già smesso di giocare a Palworld, al momento.

Anche solo guardando le vendite certe, 15 milioni di copie vendute in un mese non è qualcosa che molti videogiochi riescono a fare.

Pocketpair ha detto ai giocatori di prendersi una pausa e di giocare ad altro, nel frattempo, e se il team di sviluppo riuscirà ad aggiungere nuovi contenuti e ravvivare l'interesse della community, entro la fine dell'anno Palworld potrebbe tornare a vendere molto e alzare notevolmente il conteggio finale.

Che si fermi oppure no, Palworld rimane un caso importante da ricordare in questa annata videoludica, anche se al momento è insidato anche da Helldivers 2, che sta facendo davvero molto bene.