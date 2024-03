Palworld svela la prima raid ufficiale, con un Pal inedito

Palworld sembra finalmente pronto a svelare il suo primo vero grande aggiornamento a livello di contenuti: gli sviluppatori hanno infatti annunciato l'inizio delle raid, con un nuovo potente Pal inedito da sconfiggere.

Pocketpair ha infatti svelato l'arrivo di un update che, a differenza delle precedenti patch di manutenzione, introdurrà anche la raid contro Bellanoir, un nuovo Pal che richiederà non pochi sforzi per poter essere sconfitto.

Al momento non sappiamo molto altro al riguardo, ma l'aggiornamento in questione arriverà «presto»: vi lasciamo dunque al trailer ufficiale pubblicato sul profilo X di Palworld, che troverete qui di seguito.

Palworld è stato un incredibile e inaspettato successo, non solo grazie alla sua inclusione fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) ma anche con un elevatissimo numero di vendite su Steam.

Tuttavia, nelle scorse settimane abbiamo assistito a un improvviso calo di giocatori, probabilmente anche per via della scarsa quantità di contenuti: resta pur sempre un gioco disponibile in accesso anticipato, dopo tutto.

Il titolo di Pocketpair ha però dovuto affrontare anche delle accuse di presunti plagi dai Pokémon, e già più di una persona sui social ha fatto notare che Bellanoir sembra decisamente simile a Gardevoir, uno dei mostri tascabili più popolari della terza generazione.

Ad ogni modo, questo tipo di discussioni non ha assolutamente fermato il successo di Palworld e chissà che l'annuncio del primo raid non possa convincere tantissimi fan a tornare sul primo vero fenomeno del 2024.

Del resto, Pocketpair aveva già avuto modo di commentare gli addii di massa avvenuti nelle scorse settimane senza mostrare alcuna preoccupazione. Anzi, aveva addirittura invitato i giocatori a prendersi una pausa per poi tornare non appena sarebbero stati disponibili più contenuti.

Quel giorno pare stia ufficialmente per arrivare: vedremo se basterà a convincere chi ha già deciso di abbandonarlo in favore di altri giochi, come l'altro fenomeno Helldivers 2.