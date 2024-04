Gears 6 potrebbe salvarsi dalla "maledizione" dei 30 fps

Microsoft sarebbe pronta a rivelare Gears 6 quest'estate, e il gioco promette faville dal punto di vista tecnico, visto che la notizia emersa

La serie di Gears (che trovate su Amazon) tornerà quasi certamente in auge, visto anche che da mesi si vocifera del suo ritorno.

Se per qualcuno quindi Gears 6 a quanto pare sarà "vera next-gen", sembra però che il gioco andrà quasi certamente a 60 fotogrammi al secondo su console Xbox Series X|S.

Come riportato anche da Wccftech, a differenza dell'imminente Senua's Saga: Hellblade II, il prossimo titolo della serie in lavorazione da parte di The Coalition, difficilmente girerà a 30 fotogrammi al secondo "cinematografici" su Xbox Series X e Xbox Serie S.

Intervenendo sul forum di ResetERA, il noto veterano del settore Nate "shinobi602" Najda ha detto a un utente di non preoccuparsi della cosa, lasciando intendere che il gioco non girerà a 30 fps.

Anche se non ha aggiunto molto di più sulla questione, questo è sicuramente di buon auspicio, considerando che il veterano del settore ha avuto ragione numerose volte in passato.

Anche se Gears 6 non è ancora stato annunciato, l'attesa per il prossimo gioco di The Coalition è ai massimi livelli, soprattutto grazie ai commenti degli addetti ai lavori che suggeriscono che il gioco sarà una "vetrina" per ciò che l'attuale generazione di console può fare.

Oltre al fatto che è in lavorazione, al momento si sa ben poco di Gears 6, sperando che il gioco sia un'esperienza visivamente straordinaria.

Proprio sulla questione dei 30 fps abbiamo pubblicato uno speciale a tema a cura del nostro Domenico.

Ad ogni modo, secondo il sempre ben informato Grubb, Gears 6 potrebbe essere annunciato durante la Summer Game Fest 2024.

Nel mentre, vi ricordiamo anche che Gears of War sta anche per diventare un film prodotto da Netflix.