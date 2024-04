Gears 6 a quanto pare sarà "vera next-gen"

Sebbene Microsoft abbia in cantiere molti titoli first-party, uno dei suoi franchise più importanti, Gears of War, non viene menzionato da tempo.

In effetti, Gears (che trovate su Amazon) era una delle serie di cui si vociferava il ritorno da mesi.

Senza contare anche i rumor che lo volevano in dirittura d'arrivo anche su console rivali, PlayStation 5 in testa.

Tuttavia, a circa cinque anni dal lancio di Gears 5, l'azienda sarebbe pronta a rivelare Gears 6 quest'estate, secondo Jeff Grubb di Giant Bomb e Tom Warren di The Verge (via GamingBolt).

Su ResetEra, anche l'insider Nate The Hate ha detto la sua. «Sarei sorpreso se il 2024 arrivasse e passasse senza una menzione o un'occhiata a Gears 6. Il gioco sarà quello che 'questo è il gioco di oggi'. Il gioco sarà il momento in cui si dirà 'questa è la next-gen'».

Pochissimi giochi hanno regalato quel momento "next-gen" in questa generazione, con un periodo cross-gen eccezionalmente lungo.

Nate ha aggiunto: «Come Gears 1 è stato il momento su Xbox 360, così Gears 6 dovrebbe esserlo per Xbox Series».

Ad aggiungere ulteriore benzina al fuoco è l'insider shinobi602, che in risposta ad alcuni splendidi screenshot di Senua's Saga: Hellblade 2 ha dichiarato: «Aspettate di vedere Gears. La gente non è pronta».

Le voci su Gears 6 sono circolate nel corso degli anni, come la notizia che The Coalition ha cancellato due progetti non annunciati per concentrarsi su questo gioco.

I lavori su Gears 6 sarebbero presumibilmente più avanti di quanto molti pensano, il che rende ancora più plausibile un reveal quest'estate.

Difatti, proprio secondo il sempre prolifico e ben informato Grubb, Gears 6 potrebbe essere annunciato durante la Summer Game Fest 2024.

Nel mentre, vi ricordiamo anche che Gears of War sta anche per diventare un film prodotto da Netflix.