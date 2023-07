Disney Illusion Island | Recensione - Un tuffo nel passato?

Con un titolo come Disney Illusion Island è davvero facile fare la più logica delle associazioni con una vecchia serie del passato che può dare l'impressione di essere riportata di prepotenza in auge: quella nata con l'iconico Castle of Illusion e proseguita con gli altri titoli che hanno accompagnato gli anni delle vecchie console SEGA e che ancora oggi viene ricordata con nostalgia dai giocatori della vecchia guardia.

Se pensate a qualcosa che possa essere affine a quei titoli siete però fuori strada, e in effetti la campagna marketing passata in sordina non ha di certo aiutato a delimitare con precisione i contorni di quest'operazione, che non è un rilancio di quel filone ma qualcosa di inedito per i giochi con protagonisti Topolino, Paperino, Minni e Pluto.

Il fatto che si possa giocare anche in cooperativa avrebbe potuto fuorviare coloro che di primo acchito tendono a bollare l'operazione come un progetto minore estivo, soprattutto se si pensa al poco budget solitamente destinato a opere del genere.

Disney Illusion Island è un nuovo inizio?

Disney Illusion Island (lo trovate su Amazon) non è nemmeno un platform, a volerla dire tutta, perché il genere è inequivocabilmente un altro. Si tratta di un metroidvania piuttosto puro e senza contaminazioni moderne, con una struttura che somiglia a quella di innumerevoli altre produzioni che si sono affollate nel mercato in tutti questi anni.

Verrebbe dunque da chiedersi cosa abbia in più Disney Illusion Island rispetto ai suoi diretti concorrenti, o se abbia in qualche modo delle novità da propinare a tutti quei giocatori che ormai hanno parecchia confidenza con giochi di questo genere.

Con molta schiettezza dobbiamo dire che di diverso non ha proprio nulla, né che prova in qualche modo a differenziarsi da tutti quei cloni senz'anima che hanno inevitabilmente condotto a una situazione di stallo piuttosto evidente all'interno del genere di appartenenza, ormai letteralmente saturo.

Parliamo di un metroidvania piuttosto puro e senza contaminazioni.

Eppure Disney Illusion Island ha una sua anima ben distinta, che richiama a gran forza lodove le forzature a tutti i costi vengono prima dell'effettiva qualità dei prodotti.

Ed è proprio grazie a quel carattere e quell'unicità che il progetto riesce a fare capolino, ritornando idealmente a delle origini più semplici, dove non esistono le solite feroci polarizzazioni.

Non bisogna aspettarsi una storia particolarmente elaborata, e in fin dei conti tutto ciò è perfettamente in linea con le produzioni di un tempo. Ha un intreccio molto leggero e scanzonato, che calza a pennello per un pubblico di giovanissimi, al quale Disney Illusion Island si rivolge inequivocabilmente.

Evitiamo di tirare in ballo alcuni specifici episodi dei fumetti di Topolino e i cartoni animati che hanno dato una spinta significativa a questi personaggi, perché qui gli omaggi vengono fatti più per vie traverse, senza pomposità.

L'indirizzo scelto per il proprio pubblico si capisce anche dalla scarsa difficoltà dell'avventura, che si avvantaggia della lingua italiana e si porta a termine in circa sette ore (extra esclusi). Scegliamo volutamente di non fare il calcolo totale perché all'interno di Disney Illusion Island le mansioni e le mini attività da portare a termine sono parecchie, assieme ai numerosi collezionabili che sbloccano anche alcuni reperti storici che i cultori della vecchia Disney apprezzeranno senz'altro.

Potrete avviare l'avventura in modalità "difficile", ma sappiate che l'unica differenza è rappresentata dal fatto che in quel caso avrete soltanto un cuoricino, mentre gli avversari non avranno alcun tipo di variazione (raccomandiamo di leggere il nostro approfondimento in merito alla gestione della difficoltà nei videogiochi odierni). Ironico poi che, a determinate condizioni, potrete comunque averne qualcuno in più, come premio non gradito.

Semplicità al comando

Disney Illusion Island va in direzione opposta rispetto a molti altri metroidvania che tendono a sfidare il giocare. Vuoi per il target di riferimento, vuoi per l'essenza del prodotto stesso, quando giocherete vi sentirete estremamente rilassati, con le musiche soavi e baldanzose che vi accompagneranno durante le traversate in cui raramente troverete reali ostacoli. Concedeteci dunque di dire che sì, in questo Disney Illusion Island è proprio un gioco molto estivo.

Bisogna a tal proposito sottolineare come la mappa di gioco sia estremamente chiara, sempre pronta a segnalare punti importanti, posizione dei collezionabili nelle immediate vicinanze, i segreti paraggi e la prossima meta verso cui dirigervi. Smarrirsi è sostanzialmente impossibile e, anche quando vi ritroverete ad attraversare lunghi tratti, il design dei livelli – semplice ma molto efficace e intuitivo – sa sempre come non farvi perdere la bussola.

Talvolta il backtracking diventa piuttosto imponente, e non possiamo fare a meno di dire che certe sessioni sono diluite in maniera piuttosto furba e pretestuosa. Questo dipende essenzialmente dal fatto che, come il genere impone, non potrete subito giungere in determinate zone se non avrete prima ottenuto l'abilità utile a raggiungere piattaforme altrimenti fuori portata.

È un peccato che, giocando da soli, i personaggi non siano distinti da abilità uniche.

A un certo punto sbloccherete le possibilità di teletrasporto per muovervi più rapidamente tra i biomi, ma va detto che sono piazzate in punti strategici e che non abbondano di certo.

Persino le abilità da sbloccare sono quelle classiche: il doppio salto, il tuffo verso il basso per sfondare i terreni fragili, una sorta di liana utile a superare baratri ed elevarsi sulle sommità, e altri potenziamenti che vi lasciamo il piacere di scoprire. Giocando da soli potrete scegliere uno dei quattro personaggi a disposizione, ma è con un certo disappunto che bisogna sottolineare come nessuno tra loro abbia delle unicità.

Diverso è invece il discorso con la co-op, perché in quel caso ognuno dei quattro personaggi ha delle specificità studiate appositamente per aiutare i compagni.

In solitaria, se si eccettuano le modifiche estetiche e le animazioni, non c'è nessuna differenza se userete l'irrequieto Paperino o il più goffo Pippo, e questo da una parte rappresenta un gran peccato, anche se dall'altro punto di vista comprendiamo le ragioni di questa scelta di base: il bilanciamento generale e le potenziali modifiche che avrebbero allungato tempi di sviluppo, fatto lievitare i costi e causato tutta una serie di "intoppi" a cascata.

Switch sembra la console adatta per per Disney Illusion Island che, soprattutto in portabilità, riesce a regalare ore di grande spensieratezza, capace di coinvolgervi senza sforzi nella beata ingenuità delle storie di una volta. D'altra parte, il vostro obiettivo sarà trovare tre tomi perduti dopo aver caracollato qua e là lungo i rispettivi biomi, tutti ben caratterizzati e in grado di aggiungere quelle piccole e piacevoli sfide in più abbiamo trovato sempre molto gradevoli.

Per esempio, oltre a trovare oggetti che sbloccano bozzetti di vecchi corti e lungometraggi, a un certo punto entrerete in possesso di una macchina fotografica, tramite cui scattare foto all'iconico simbolo di Topolino camuffato qua e là tra gli elementi dei diversi scenari. Nulla di troppo complicato, anche perché c'è una sorta di icona corrispondente che va riempiendosi all'avvicinarsi del punto di interesse, ma è comunque un'aggiunta che i cosiddetti completisti apprezzeranno.

Lo stesso di può dire delle aree precedentemente precluse all'interno dei biomi, uno dedicato alla botanica, uno all'ingegneria e l'altro all'astronomia. Se vorrete davvero fare incetta di collezionabili e ottenere tutto, sarà inevitabile tornare indietro diverse volte, anche solo per aprire quel pezzetto di mappa che prima rimaneva sfumato e completamente ignoto.

Tecnicamente Disney Illusion Island non ha alcun tipo di sbavatura e non abbiamo mai registrato cali di frame rate. Lo stile grafico ricorda un fumetto di Topolino in movimento e, sebbene i disegni non siano esattamente le migliori espressioni in assoluto per quegl'iconici personaggi, le animazioni fluide e convincenti, assieme allo stile sempre azzeccato ed efficace, regalano ai fan un gioco che potrebbe potenzialmente dare inizio a una nuova serie incastonata all'interno di genere diverso rispetto a quello degli albori.