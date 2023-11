GameSir X2 PRO: trasforma il tuo smartphone in una console! 20% di sconto!

In occasione del Black Friday, Amazon propone un'offerta imperdibile sul controller GameSir X2 PRO per Android. Questo dispositivo con licenza ufficiale Xbox è ideale per il cloud gaming su dispositivi Android e compatibile con i principali servizi di cloud gaming. È disponibile ora a soli 71,99€, con uno sconto del 20% dal prezzo originale di 89,99€. Acquistando X2 PRO riceverete anche 1 mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate.

GameSir X2 PRO per Android, chi dovrebbe acquistarlo?

GameSir X2 PRO è perfetto per gli appassionati di gaming su smartphone che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco, specialmente per chi utilizza i servizi di cloud gaming. Ideale anche per gli amanti dei giochi Xbox, grazie alla sua licenza ufficiale Xbox. Il prodotto offre la possibilità di personalizzare i tasti, rendendolo adatto per diverse preferenze di gioco. È anche un'ottima scelta per chi vuole sperimentare Xbox Game Pass Ultimate, visto che l'offerta include 1 mese gratuito.

Il controller presenta pulsanti mappabili, joystick Alps 3D e trigger analogici con tecnologia Hall, oltre a pulsanti posteriori per una migliore gestione delle azioni di gioco. È pratico anche per giocare titoli Xbox e PC in remoto e viene fornito con una comoda custodia per facilitarne il trasporto.

GameSir X2 PRO risponde alle esigenze di personalizzazione e versatilità nel gaming su smartphone, offrendo accesso a numerosi servizi di cloud gaming. Approfittate di questa offerta per acquistarlo a solo 71,99€!

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

