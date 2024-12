Gli autori del meraviglioso Unravel tornano con un nuovo gioco

Era il 2016 quando Unravel faceva il suo debutto sul mercato: firmato dallo studio svedese di Coldwood Interactive, con il director che si presentò su alcuni palchi digitali a parlarne carico di emozione, il gioco metteva nei panni di Yarny, un pupazzetto di lana che ci insegnava qualcosa sui legami e la famiglia.

Da allora sono cambiate molte cose e, un po' come Yarny si srotolava e consumava via via che procedeva nell'avventura, Coldwood oggi è sotto il cappello di Stillfront – gigante svedese del gaming mobile, che quindi si occupa di tutt'altro.

Gli autori originali del gioco hanno però dato vita allo studio Windup, con sede sempre a Umeå, in Svezia, e hanno appena confermato il loro prossimo gioco: si chiamerà Hela e avrà molto di Unravel.

Tanto per cominciare, ci troveremo ancora in dei boschi che richiamano quelli della Scandinavia, anche se ora il gameplay abbraccia le tre dimensioni, rispetto allo scorrimento orizzontale.

Vestiremo i panni del topolino che dà nome al gioco, chiamati a risolvere enigmi (che anche qui prevedono di usare dei fili a nostro vantaggio) e, come nello spirito della software house, dovremo essere «una forza positiva in una terra dove la toccante narrazione si intreccia con la bellezza della natura».

Come già accadde per Unravel Two (lo trovate su Amazon), il gioco è pensato per essere giocato da soli o in cooperativa, come anticipa la descrizione ufficiale su Steam:

«Quando una strega buona si ammala, i suoi famigli intraprendono un viaggio per salvarle la vita. Vestirai i panni di un piccolo e intrepido topolino, ti avventurerai fuori alla ricerca di ingredienti e preparerai pozioni magiche per restituirle la sua forza. Hela ti spinge a collaborare per superare le sfide che ti attendono. Gioca da solo o con gli amici, in questo multiplayer locale a schermo condiviso oppure in co-op online, immergendovi assieme in panorami lussureggianti e pieni di vita, passando attraverso aspri sentieri montani, foreste magiche, fino ad arrivare a placidi laghi».

Per quanto riguarda invece il funzionamento delle meccaniche di gioco, gli autori anticipano:

Esplora e scopri : Attraversa una vasta regione, creata con cura, ispirata alla Scandinavia, con foreste magiche, placidi laghi e aspre montagne.

: Attraversa una vasta regione, creata con cura, ispirata alla Scandinavia, con foreste magiche, placidi laghi e aspre montagne. Zaino magico : Usa il tuo fidato zaino per interagire con il mondo, raccogliere risorse e risolvere enigmi.

: Usa il tuo fidato zaino per interagire con il mondo, raccogliere risorse e risolvere enigmi. Fisica realistica : Interagisci con oggetti dal comportamento realistico, che aggiungono un livello di immersione alle tue escursioni magiche.

: Interagisci con oggetti dal comportamento realistico, che aggiungono un livello di immersione alle tue escursioni magiche. Ambienti dinamici: Adattati a un mondo in continuo cambiamento e lotta contro le avversità della natura.

Risolvi enigmi : Sfida la tua mente con intriganti enigmi che si integrano perfettamente con la storia e arricchiscono il tuo viaggio con gratificanti sfide.

: Sfida la tua mente con intriganti enigmi che si integrano perfettamente con la storia e arricchiscono il tuo viaggio con gratificanti sfide. Cura il mondo : Influenza il mondo di Hela con i tuoi atti di gentilezza e assisti agli effetti che provocano sui personaggi e su di te.

: Influenza il mondo di Hela con i tuoi atti di gentilezza e assisti agli effetti che provocano sui personaggi e su di te. Gioca insieme: Vivi il viaggio da solo o assieme agli amici, con la modalità a schermo condiviso locale o online.

Al momento Hela non ha ancora una finestra di lancio, ma sappiamo che uscirà su PC (Steam ed Epic), PS5 e Xbox.

Potete scoprire qualcosa di più visitando il suo sito ufficiale.