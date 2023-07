GameCube arriverà su Switch Online? Risponde Nintendo

Nintendo GameCube possiede ancora oggi, con molta probabilità, uno dei cataloghi videoludici più apprezzati dai fan della grande N: i titoli per la console cubica tendono a essere spesso al centro dei desideri degli appassionati, qualora dovesse arrivare un aggiornamento per i giochi gratuiti di Switch Online.

La stessa Nintendo sembra essere più che consapevole dell'incredibile catalogo a sua disposizione: non a caso proprio quest'anno sono stati rilasciati edizioni rimasterizzate speciali dedicate a Metroid Prime e ai primi due capitoli di Pikmin (li trovate su Amazon).

Scelte che non sarebbero affatto casuali, dato che quello dei porting sarebbe la strada scelta dalla casa di Kyoto per portare i giochi GameCube su Nintendo Switch: come riportato da GoNintendo, non sembrerebbe esserci l'intenzione di aggiornare il catalogo Online, almeno per il momento.

Durante il consueto meeting con gli azionisti, c'è stato tempo per alcune domande relative a Nintendo Switch Online e alla possibile aggiunta di altre console, con riferimento specifico al GameCube.

Il presidente Shuntaro Furukawa non ha voluto rispondere direttamente alla domanda, ma ci ha tenuto solo a ricordare che proprio pochi giorni fa è stato rilasciato Pikmin 1+2 su Switch — in edizione fisica e digitale.

Un'affermazione che lascerebbe intendere come la casa di Kyoto intenda proseguire semplicemente questa strada per i prossimi giochi e che, almeno per il momento, non c'è spazio per accogliere il Nintendo GameCube nel catalogo di giochi gratis.

Un vero peccato per gli appassionati che speravano diversamente, ma la decisione era in fondo abbastanza prevedibile. Non resta che incrociare le dita e augurarci che possano presto essere resi nuovamente disponibili tutti i titoli più importanti, in un modo o in un altro.

Tra le perle nascoste per la console in uscita quest'anno, segnaliamo anche il ritorno di due grandi JRPG dopo quasi 20 anni dal lancio, sviluppati dagli autori di Xenoblade.

In un nostro speciale avevamo invece approfondito proprio il ritorno di Pikmin, spiegandovi perché oggi dovreste rigiocarli — o magari provarli per la prima volta.

Ma il ritorno più sorprendente è sicuramente quello di Metroid Prime Remastered, confermatosi ancora una volta un indiscutibile capolavoro: per Metacritic è addirittura il secondo miglior gioco dell'anno, subito dopo Zelda Tears of the Kingdom.