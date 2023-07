Le patch di Zelda non fermano i glitch: ora potete volare all'infinito

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è aggiornato di recente con una patch che serve, tra le altre cose, ad eliminare i vecchi glitch... mentre ne arrivano di nuovi.

Il capolavoro per Nintendo Switch (lo trovate sempre su Amazon) ha avuto la sua bella dose di glitch e, quanto pare, continua ad averne.

Giusto poche settimane fa vi avevamo parlato dell'ennesimo glitch dedicato alla creazione di rupie infinite, che al momento non dovrebbe funzionare più insieme a tutti gli altri glitch di creazione infinita.

Grazie alla patch 1.20, arrivata proprio questa mattina, che è già disponibile per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Una patch che serve a risolvere errori particolarmente gravi durante le quest principali, che in alcuni casi potevano perfino bloccare i nostri progressi di gioco.

E non solo, perché la patch 1.2.0 aggiunge anche la possibilità di riscattare gratuitamente diversi oggetti di gioco direttamente dalla sezione notizie di Switch.

Nonostante tutto è apparsa su Reddit la creazione incredibile di un fan dovuta proprio ad un nuovo glitch scoperto.

L'utente LunisequiouS ha pubblicato un video della macchina volante nella community di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con il quale può riuscire a rimanere rimanere in cielo per tutto il tempo che vuole.

Volare all'infinito è una prospettiva sicuramente allettante viste le tante isole da scoprire, e un trucco del genere è decisamente goloso.

Il processo di creazione della macchina prevede di andare allo Stallaggio del Fiume, per poi sfruttare un glitch legato ad una missione secondaria, che vi permetterà di creare una sorta di motore elettrico infinito che muove il velivolo.

In questo modo si potrà avere energia infinita per la batteria e, per un sistema complesso di incastri, gli oggetti usati per la costruzione non si deterioreranno neanche.

Vedremo quanto durerà questo nuovo glitch in ogni caso, mentre gli autori del titolo hanno spiegato il motivo per cui lo amiamo così tanto.