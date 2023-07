Zelda Tears of the Kingdom, la patch 1.2.0 è disponibile (con bonus gratis)

Nintendo ha rilasciato un nuovo importante aggiornamento per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che reintroduce una delle feature più apprezzate viste in Breath of the Wild.

La patch 1.2.0 di Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) aggiunge infatti la possibilità di riscattare gratuitamente diversi oggetti da gioco direttamente dalla sezione notizie di Switch, una possibilità già presente nel precedente capitolo open world.

Allo stesso tempo, l'aggiornamento intende anche risolvere numerosi glitch che potevano capitare durante la partita: non è chiaro se siano stati risolti definitivamente i bug in grado di clonare gli oggetti o di generare addirittura rupie infinite, ma Nintendo si è concentrata su alcuni errori che potevano bloccare i progressi di gioco.

Di seguito vi lasceremo dunque al changelog completo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pubblicato da Nintendo sulla relativa pagina ufficiale:

Avviando il gioco da alcuni articoli pubblicati su uno specifico canale notizie su Nintendo Switch (accessibile dal menu HOME), i giocatori possono ricevere un certo numero di oggetti di gioco. In base allo stato dei progressi di gioco o alla località in cui i dati sono ricaricati, potrebbero verificarsi dei casi in cui non è possibile ricevere gli oggetti.

Risolto un problema per cui i giocatori non potevano proseguire oltre un certo punto delle sfide principali “Il mistero del tempio del sottosuolo” e “Il segreto delle rovine anulari”, le sfide secondarie “Centro di ricerca del villaggio Finterra” e “La ricostruzione di Vappesca”, la sfida dei sacrari “Tingilo di nero”, e le minisfide “Il villaggio attaccato dai pirati”, “La stalla in costruzione” e “In cerca del covo dei pirati”. Scaricare l'aggiornamento consentirà ai giocatori di proseguire oltre quel punto.

Risolto un problema che causava un estremo sfarfallio dello schermo quando sulla mappa era collocato un gran numero di timbri.

Risolto un problema che impediva l'apparizione delle fate in certe condizioni in cui, invece, avrebbero dovuto apparire.

Risolto un problema che impediva ai pasti provvisti da Kikyo del villaggio Vappesca di cambiare in determinate condizioni.

Sono state apportate altre modifiche per migliorare l'esperienza di gioco.

Una patch che serve dunque a risolvere errori particolarmente gravi durante le quest principali, che in alcuni casi potevano perfino bloccare i nostri progressi di gioco.

L'aggiornamento 1.2.0 è già disponibile per il download: potete verificare manualmente se le vostre console hanno scaricato l'ultima versione direttamente dal menù Home, accedendo alle impostazioni di gioco.

Al momento, Zelda Tears of the Kingdom è considerata l'uscita più importante del 2023 videoludico: la classifica per media voto compilata da Metacritic ci dice infatti che l'esclusiva Switch è attualmente il miglior gioco dell'anno.

Un successo premiato anche dai risultati di vendita: l'ultima avventura ambientata nel regno di Hyrule ha perfino piazzato il triplo di copie rispetto a Breath of the Wild.