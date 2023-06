Lo showrunner di The Last of Us smentisce una teoria su Abby

Le voci sul casting di Abby in The Last of Us Stagione 2 si sono moltiplicate e lo showrunner Craig Mazin ha ora smentito una celebre teoria relativa al personaggio.

La prossima stagione dello show HBO dovrebbe ispirarsi agli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), anche se forse saranno divisi in più parti.

La produzione della seconda stagione di The Last of Us è stata messa in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori, ed era prevista per il 2025 (non si sa se il programma cambierà a causa dello stop dei lavori).

Ora, dopo che Mazin ha fornito un aggiornamento sulla situazione relativa al casting Abby, l'autore è tornato a parlare del personaggio.

Parlando con Josh Horowitz in un nuovo episodio del podcast Happy, Sad, Confused (via GamingBible), Mazin ha smentito una teoria su Abby diventata particolarmente virale (seguono spoiler sul finale della prima stagione, quindi occhio).

Durante l'episodio finale di The Last of Us, Ellie viene anestetizzata per essere operata dal gruppo di ribelli noti come le Luci. Questi sostengono che la ragazza sia la cura per il virus Cordyceps, nonostante abbia eseguito interventi falliti su altri prima di lei.

Sia nel videogioco che nella serie TV, Joel si assume la responsabilità di salvare Ellie dall'intervento chirurgico a cui non ha acconsentito. Il risultato è un vero e proprio bagno di sangue e una delle vittime è il chirurgo che esegue l'operazione, Jerry Anderson, ossia il padre di Abby in The Last of Us Part II.

In The Last of Us Part I non c'era traccia di Abby. Tuttavia, nell'episodio finale della serie TV, mentre Joel è nel bel mezzo della sua furia, si vede una donna che sembra essere molto simile ad Abby, che sfoggia la stessa acconciatura a treccia e che sembra scappare dall'ospedale.

Naturalmente, questo momento che dura solo pochi istanti ha spinto i fan a ipotizzare che si trattasse effettivamente di Abby che fuggiva dalla mattanza. Craig Mazin ha ora affermato che non si trattava di lei.

Dopotutto, non è ancora stata scelta un'attrice per interpretare il personaggio, sebbene i fan non hanno perso tempo e si sono già lanciati a capofitto nel loro fantacasting.

Nel frattempo, gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità per la Stagione 2, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season dello show HBO.

Avete letto anche che Bella Ramsey ha condiviso i propri pensieri sulla fama ottenuta dopo la messa in onda dello show su The Last of Us, una fama che a quanto sembra le è stata stretta?