The Last of Us HBO avrà degli spin-off? Arriva una risposta

I fan sono in attesa della Stagione 2 di The Last of Us, sebbene ora iniziano a farsi strada le prime informazioni circa eventuali spin-off.

Il nuovo ciclo di episodi in arrivo si baserà sugli eventi narrati in Part II, divisi in più stagioni.

Lo showrunner Craig Mazin sembra infatti essere più che ottimista circa il fatto che la seconda stagione raggiungerà la data di uscita prevista per il 2025.

Ora, dopo che sempre Mazin ha spiegato che The Last of Us potrebbe durare fino a 4/5 stagioni, l'autore ha lasciato intendere che la serie potrebbe anche ricevere degli spin-off.

Come riportato anche da GamesRadar, Mazin ha reso noto che l'universo di The Last of Us sul piccolo schermo potrebbe espandersi.

Parlando con The Wrap, lo showrunner ha dichiarato che lui e il creatore del gioco e co-showrunner Neil Druckmann non sono affatto contrari all'idea di avere vere e proprie "serie costola".

«Non ne abbiamo parlato in modo specifico perché siamo così concentrati sul racconto principale», ha detto Mazin, aggiungendo:

«Non sono contrario all'idea di altri show che possano attingere da questi personaggi o da quel mondo. Non so quanto altro The Last of Us sia in grado di fare personalmente. Voglio dire, questi show sono così grandi che sto bruciando uno dei pochi decenni preziosi che mi restano per raccontare questa storia. Ma in linea di principio non ho alcun problema. E sono sicuro che anche Neil sarebbe interessato».

Tuttavia, Mazin si è affrettato ad aggiungere che c'è una clausola importante su ciò che questi potenziali spin-off richiederebbero: «Se ci fosse qualcosa di sensato, non vedo perché no. La mia grande speranza è che, se ci sarà qualcosa del genere, sia fatto con la stessa cura, rispetto e amore che stiamo applicando a questa serie in questo momento».

Tempo fa, sempre Mazin si sarebbe commosso quando ha avuto modo di vedere la director's cut dell'episodio 3 della serie TV di The Last of Us (della durata di ben due ore).

Ma non solo: lo showrunner ha anche risposto alle domande su chi sarà Abby nella prossima stagione di The Last of Us. Più o meno.