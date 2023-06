Final Fantasy XVI, la demo gratis è disponibile da oggi

Il momento tanto atteso dai fan è finalmente giunto: a partire da oggi 12 giugno 2023, tutti i fan potranno liberamente scaricare gratuitamente la demo di Final Fantasy XVI, senza alcun acquisto aggiuntivo obbligato.

La versione dimostrativa ci permetterà di scoprire i primi momenti del sedicesimo capitolo della saga (potete prenotarlo su Amazon), affrontando così il prologo e testando a dovere tutte le principali meccaniche.

Come era già stato precedentemente suggerito da un leak, il reveal è arrivato durante l'evento pre-lancio organizzato da Square Enix, confermando che tra pochissime ore sarà possibile scaricare la demo su PS5.

Con una speciale infografica rilasciata durante l'evento (via Destructoid), il team di sviluppo ha infatti annunciato che sul territorio italiano sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 odierne.

La demo durerà all'incirca due ore e mezza — una durata molto generosa, se consideriamo che alcune prove di PS Plus Premium non arrivano a durarne nemmeno una — e coprirà tutto il prologo, esplorando il passato di Clive e gli eventi che lo porteranno ad affrontare il suo viaggio.

Una volta portato a termine, non solo potremo importare i dati di salvataggio alla versione completa, ma sbloccheremo anche una speciale demo di battaglia, che include una porzione di gioco dalla longevità di circa due ore.

La sezione è stata appositamente studiata per permettere ai fan di affrontare svariati nemici e boss, sperimentando con tutte le opzioni a vostra disposizione. Trattandosi di una sequenza realizzata per la demo, non sarà possibile importare i vostri progressi nella versione completa, a differenza del prologo.

Insomma, la demo di Final Fantasy XVI è particolarmente approfondita e rappresenta un intrigante antipasto in vista del lancio definitivo dell'esclusiva PS5, attesa sul mercato dal prossimo 22 giugno.

Il sedicesimo capitolo della saga è stato protagonista anche durante la finale di Champions League: curiosamente, anche una versione del trailer mandata in onda faceva riferimento alla demo, ormai svelata ufficialmente.