Hogwarts Legacy è gratis in prova su PS Plus Premium, ma c'è un limite enorme

PlayStation Plus Premium ha appena fatto una nuova gradita sorpresa per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: da questo momento è disponibile una nuova prova gratis dedicata a Hogwarts Legacy, uno dei videogiochi di maggior successo di quest'anno.

L'ultimo adattamento del Wizarding World (lo trovate su Amazon) è riuscito a conquistare tutti i fan cresciuti con la saga di Harry Potter: da questo momento potete dunque provare i primi istanti di gioco senza alcun costo aggiuntivo.

Tuttavia, come segnalato da TrueTrophies, esiste un limite davvero considerevole e difficile da ignorare: la prova gratuita non durerà infatti nemmeno un'ora di gioco, solitamente considerata la durata minima per le demo esclusive di PlayStation Plus Premium.

Potrete infatti provare Hogwarts Legacy soltanto per i primi 45 minuti di gioco: una durata di gioco che non può che lasciare perplessi, considerando che non pare essere affatto sufficiente per poter provare a fondo la magica avventura.

Se a questo si aggiunge la necessità di tenere liberi 107GB soltanto per poter scaricare la versione di prova su PS5, diventa evidente che molti utenti potrebbero volerci pensare due volte prima di approfittare di questa offerta.

Tuttavia, vale la pena di sottolineare che la demo gratuita è disponibile per entrambe le versioni PS5 e PS4 e resta comunque un modo di poterlo provare con mano prima dell'acquisto, seppur per pochi brevissimi istanti.

Se siete iscritti a PlayStation Plus Premium, potete già scaricare la versione dimostrativa da questo momento accedendo semplicemente alle pagine ufficiali del titolo su PS Store, direttamente dalle vostre console o tramite i seguenti link:

Se cercate invece una prova gratis che possa durare più a lungo, vi ricordiamo che prima di Hogwarts Legacy è stato aggiunto un big calcistico, che potrete giocare per le prime due ore.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che grazie a Days of Play potete ancora acquistare l'abbonamento annuale PlayStation Plus in offerta, valido anche per il piano Premium.

Un'occasione da prendere al volo, soprattutto considerando che a breve saranno aggiunti i nuovi giochi gratis da riscattare su Essential.