Final Fantasy XVI, la demo potrebbe essere imminente

La demo di Final Fantasy XVI sembrerebbe ormai imminente: tra poche settimane l'ultimo capitolo dell'amata saga di Square Enix sarà ufficialmente disponibile, ma prima del lancio gli sviluppatori avevano promesso ai fan la possibilità di provarlo in anteprima.

Gli sviluppatori non hanno ancora comunicato una data ufficiale, rivelando soltanto che sarebbe stata disponibile entro le prime due settimane dal lancio (potete prenotarlo su Amazon).

Tecnicamente parlando, proprio a partire da oggi mancano ufficialmente due settimane al debutto ufficiale, ma sembra sia necessario attendere pochi giorni in più.

Dopo i primi indizi sull'arrivo della demo arrivati direttamente da PlayStation Store, adesso è arrivata una nuova potenziale conferma sulla data d'uscita tramite uno streamer, che potrebbe averla svelata per errore.

Come riportato da Twisted Voxel, sembra infatti che il content creator Blittzz, particolarmente noto nella community e che ha seguito numerosi eventi a tema Final Fantasy XVI, abbia lanciato per errore una notifica alla sua community su una prossima diretta streaming, che lo avrebbe visto giocare le prime ore del titolo da domenica 11 giugno.

In tale data si svolgerà anche uno speciale evento pre-lancio: considerata la curiosa coincidenza, è probabile che — qualora questa anticipazione fosse confermata — Square Enix abbia intenzione di rendere pubblica la demo subito dopo la conclusione della manifestazione.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se sarà davvero questa la data di lancio ufficiale della demo gratuita, ma nel dubbio vi consigliamo di appuntarla sul vostri calendario, pur invitandovi comunque a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo novità in merito: la versione dimostrativa potrebbe essere quello di cui il sedicesimo capitolo ha bisogno per conquistare gli utenti, dato che i numeri dei pre-order al momento non sembrerebbero essere convincenti, complice anche un mese affollato di uscite importanti.