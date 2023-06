Final Fantasy XVI spunta alla finale di Champions League, demo imminente

Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale di Final Fantasy XVI e non è una sorpresa che Square Enix creda molto nel suo progetto – al punto da volerlo promuovere letteralmente ovunque.

A conferma di ciò c'è anche il fatto che abbia organizzato ben due eventi stampa, con Naoki Yoshida presente, in cui ci ha dato la possibilità di provare il gioco in anticipo, sia nei combattimenti che nell'esplorazione, oltre che di chiacchierare con il producer di questo progetto. E, ora, era venuto il momento di prendersi la finale di Champions League.

Nelle scorse ore a Instanbul si è tenuta la finale tra Manchester City e Inter, portata a casa dalla squadra inglese allenata da Pep Guardiola. Dal momento che PlayStation è storicamente partner della Champions League, tra gli spot mostrati durante la finale c'è stato anche un video live action dedicato a Final Fantasy XVI. Potete vederlo a questo link.

Un dato interessante è che, a quanto pare, nella versione spagnola il video faceva riferimento a «gioca la demo da ora», il che suggerisce che la famosa demo di cui si parla ormai da diverso tempo sarebbe finalmente imminente – anche perché l'uscita è praticamente dietro l'angolo.

Non è la prima volta che i videogiochi si prendono la scena durante un evento calcistico: ricorderete, di recente, anche l'iniziativa di PlayStation per celebrare il lancio di God of War: Ragnarok, che aveva coinvolto direttamente lo stadio di San Siro durante una partita dell'Inter.

Final Fantasy XVI arriverà solo su PS5 dal prossimo 22 giugno (potete prenotarlo su Amazon). Il gioco, come ci ha spiegato Yoshida, ha attinto tanto dalle atmosfere de Il Trono di Spade e metterà il focus per prima cosa in assoluto sulla narrazione. Ad affiancarla e sorreggerla troviamo un combat system ad alto tasso d'azione, che punta forte sulla spettacolarità.

In attesa dell'uscita, vediamo quando saranno diffuse nuove informazioni sul lancio della demo.