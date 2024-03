Final Fantasy XIV è arrivato finalmente su Xbox Series X|S!

Il day one di Final Fantasy XIV è arrivato, e ora anche i giocatori su Xbox Series X|S potranno finalmente entrare nel mondo dell'MMO di Square Enix, facente parte della grande saga della fantasia finale.

L'annuncio è arrivato a luglio dello scorso anno, con l'accoppiata Spencer-Yoshida che hanno svelato l'arrivo della nuova versione del gioco durante l'evento dedicato ai fan di Final Fantasy XIV.

«Quello che mi piace del vostro team è che mettete sempre il giocatore al centro», ha dichiarato Spencer nel botta e risposta con Yoshida durante la presentazione.

Per questo lieto evento, Xbox ha anche lanciato una Series X a tema con il gioco anche se c'è una particolarità davvero curiosa nella console in edizione limitata: non funziona.

E oggi è arrivato finalmente il day one, come annunciato tramite social media:

I dettagli del lancio sono stati spiegati anche sul sito ufficiale, dove i giocatori possono trovare anche altri materiali utili.

«Siamo entusiasti di annunciare il lancio della versione Xbox Series X|S di FINAL FANTASY XIV», dichiara Square Enix nel comunicato, spiegando anche i dettagli per cominciare subito a giocare tra le varie versioni del gioco.

L'azienda conferma anche la Starter Edition del gioco come parte dei Vantaggi degli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Un bonus che era stato già anticipato e che viene confermato anche in questa occasione. Ma potrete riscattare la Starter Edition solo fino al 19 aprile, quindi dovrete sbrigarvi.

Tuttavia c'è una nota negativa in questo lancio, perché su Xbox sembra che ci sia una valuta extra da acquistare, e la speranza è che queste prime ore del day one possano spiegare meglio la situazione.

E se dopo essere entrati nel mondo di Final Fantasy XIV vi riscoprirete grandi fan del mondo di gioco, sappiate che su Amazon trovate anche tutti gli artwork e materiali ufficiali.