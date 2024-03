Final Fantasy XIV su Xbox ha una data di uscita, Starter Edition gratis con Game Pass

Final Fantasy XIV sta continuando ad allargare il suo mondo per accogliere sempre più giocatori, compresi quelli Xbox, che dal 21 marzo 2024 potranno finalmente andare all'avventura nell'MMORPG di Square Enix con la versione definitiva del titolo.

Lo sbarco dell'amato titolo era già noto, ovviamente, e di recente c'è stato anche un periodo di prova gratuito in cui i giocatori Xbox hanno potuto saggiare in prima persona le potenzialità di Final Fantasy XIV.

Fino ad ora non c'era però una data di uscita per la versione completa del gioco. Almeno fino ad oggi, ovviamente, perché l'Xbox Partner Preview andato online qualche ora fa ha svelato tutti i dettagli del lancio di Final Fantasy XIV su Xbox (tramite Xbox Wire).

Oltre alla prima occhiata alla versione Xbox che potete vedere qui sopra, Square Enix e Microsoft hanno annunciato che la Starter Edition di Final Fantasy XIV sarà gratuita se riscattata attaverso i Vantaggi di Game Pass Ultimate.

Tuttavia dovrete essere abbastanza veloci per ottenerla, perché la versione del gioco sarà gratuita con i Vantaggi di Game Pass Ultimate solo dal 21 marzo al 19 aprile 2024.

Questo è senz'altro un bonus interessante visto che, salvo cambi di programma, sarà necessario possedere un abbonamento a Game Pass in ogni caso per giocare a Final Fantasy XIV, come spiegato di recente.

La versione di prova gratuita, incluso il test beta aperto, non richiederà un piano Xbox Game Pass (Core o Ultimate) per giocare. Tuttavia, per giocare la versione completa di Xbox Series X|S ci vorrà un piano Xbox Game Pass (Core o Ultimate).

