Xbox regala una console a tema Final Fantasy XIV... ma non funziona

Final Fantasy XIV arriva su Xbox dopo una lunga attesa e giustamente Microsoft deve celebrare il lancio, e lo farà tra le altre cose con una console nuova di zecca che però potrete solo ammirare e basta.

L'MMO di Square Enix (di cui trovate le card anche su Amazon) si apre finalmente ad un nuovo pubblico, dopo aver fatto il suo periodo di prova all'interno della piattaforma Xbox.

Advertisement

I giocatori hanno potuto esplorare il mondo di Final Fantasy XIV per un po', in attesa di sapere quando la release completa del gioco sarebbe stata disponibile.

Il 21 marzo 2024 arriverà Final Fantasy XIV su Xbox, con un bonus importante anche per chi è abbonato a Xbox Game Pass che potrà godere della Starter Edition gratuitamente.

Sarebbe bello poter avere anche una console a tema, se solo funzionasse.

Xbox ha infatti annunciato un concorso per vincere una Xbox Series X gratis a tema Final Fantasy XIV, che è anche bellissima come potete vedere dall'immagine qui sotto:

La console è di una tonalità di blu che sembra quasi brillare. Intorno alla base della console ci sono cristalli blu abbinati e il tutto è su un piedistallo dorato lucido. Come se ciò non bastasse, questa Series X ha anche due anelli d'oro attorno, uno nella parte superiore e uno più vicino alla base, ciascuno con simboli incisi su di essi e altri cristalli che sporgono da essi.

Questa speciale console arriva anche con la Collector's Edition di Final Fantasy XIV e 12 mesi di Game Pass Ultimate. La si può vincere con un concorso che potete scoprire a questo indirizzo ma, stranamente, non è una console che si pu effettivamente usare.

In una delle sezioni del regolamento, infatti, viene spiegato che questa Xbox Series X è "non funzionale", e che bisogna usarla "come pezzo d'arte".

Parlando di Xbox, invece, Game Pass continua a inserire giochi con una certa regolarità: ecco gli ultimi.