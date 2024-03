Final Fantasy XIV su Xbox ha un elemento in esclusiva, ma non vi piacerà affatto

Tra poco più di 48 ore finalmente Final Fantasy XIV sarà disponibile anche sulla piattaforma Xbox dopo una lunga attesa, ma Square Enix ha rivelato poche ore fa una notizia controversa: questa versione ha una valuta extra in esclusiva obbligatoria.

Come riporta IGN US, infatti, le versioni Xbox Series X|S di Final Fantasy XIV ha le cosiddette "FFXIV Coins", che appariranno su Microsoft Store.

Advertisement

Square Enix lo ha spiegato in un post sul blog ufficiale, illustrando i dettagli di questa valuta ulteriore su cui sarà necessario investire per giocare a Final Fantasy XIV.

«Il pagamento delle commissioni di servizio e degli acquisti di articoli opzionali richiederà FFXIV Coins», spiega Square Enix, specificando che possono essere acquistate appunto su Microsoft Store.

Sarà necessario acquistare le FFXIV Coins prima di utilizzare la Mog Station o il negozio online di Final Fantasy XIV, e anzi sarà obbligatorio:

«Dopo aver acquistato le FFXIV Coins dal Microsoft Store, accedi alla versione Xbox Series X|S di Final Fantasy XIV per accreditare le monete FFXIV acquistate sul tuo account Square Enix. Non sarai in grado di utilizzare le monete FFXIV acquistate finché non effettuerai l'accesso, quindi assicurati di accedere dopo aver acquistato le monete FFXIV.»

Un elemento che complicherà notevolmente la fruizione del gioco da parte degli utenti Xbox, visto che è stato specificato che le FFXIV Coins non vengono utilizzate con le versioni PC e PlayStation del gioco, e non è stato nemmeno spiegato con chiarezza il motivo dell'inserimento di questa valuta extra.

Inoltre non è chiaro nemmeno il modo in cui i giocatori Xbox potranno acquistare un abbonamento a Final Fantasy XIV, perché Square Enix specifica che questa valuta può essere usata per delle "commissioni di servizio", il che suggerisce che la nuova valuta virtuale verrà utilizzata per acquistare una sottoscrizione.

Oltre a questo c'è la già nota questione del costo extra di questa versione, di cui vi avevamo parlato La versione di prova gratuita di Final Fantasy XIV, incluso il test beta aperto, non richiederà un piano Xbox Game Pass (Core o Ultimate) per giocare. Tuttavia, per giocare la versione completa di Xbox Series X|S richiederà un piano Xbox Game Pass (Core o Ultimate).

Se non altro la Starter Edition è gratuita per chi possiede un abbonamento a Game Pass Ultimate, come bonus per gli utenti Xbox.

Se volete godere dell'edizione di Final Fantasy XIV in maniera gratuita vi conviene abbonarvi a Game Pass Ultimate, e potete farlo con le schede dedicate che trovate su Amazon.