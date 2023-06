Final Fantasy VII Rebirth ricrea bene le sequenze originali del '97

Ieri, Square Enix ha aggiornato i fan con un nuovo video gameplay di Final Fantasy VII Rebirth, in chiusura della Summer Game Fest.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) promette infatti di farci rivivere la storia originale, ma con alcune modifiche alla trama piuttosto sostanziali.

Difatti, è stato reso noto che potremo «viaggiare in un mondo sfaccettato con un'ampia libertà», cosa questa che i fan non vedono l'ora di provare con le loro mani.

Nel nuovo video abbiamo visto un po' di gameplay del gioco, con Cloud, Aerith e Red XIII e un gran finale con Sephiroth in bella vista.

Ora, qualcuno ha deciso di prendere gli spezzoni del trailer della SGF e confrontarli con le sequenze del gioco originale del 1997.

Un fan si è dato da fare ha messo a confronto il nuovo filmato con le scene dell'originale Final Fantasy VII.

Nella metà superiore del video poco sopra, possiamo scene dal trailer di Rebirth, paragonate con le stesse scene di oltre 20 anni fa, inclusa la Chocobo Farm e molto altro.

È facile dimenticare quanto Final Fantasy VII fosse avanti per l'epoca, sebbene ciò dimostra quanto impegno Square Enix stia mettendo anche in Rebirth.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato su PlayStation 5 a inizio 2024, su due dischi. Il gioco sfrutterà la potenza e l'SSD di PS5 per elevare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Ma non solo: come già successo in Remake, anche in questo caso la colonna sonora verrà riarrangiata in maniera ancora più intensa.

Avete letto in ogni caso anche che si vocifera che il remake di Final Fantasy IX possa essere davvero in lavorazione?

Infine, l'ultimo trailer ha svelato che Final Fantasy VII Rebirth uscirà su ben due dischi: l'annuncio ha fatto ridere i fan, tra chi l'ha presa bene e chi un po' meno.