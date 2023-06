Final Fantasy VII Rebirth promette di rivoluzionare anche la colonna sonora

Final Fantasy VII Rebirth sta facendo parlare di sé in questi giorni per via di alcuni messaggi sibillini da parte di Square Enix che, ovviamente, stanno continuando anche oggi.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) promette di espandere la storia ancora di più di quanto non abbia fatto il primo capitolo.

Advertisement

Anche se, dagli ultimi messaggi di Square Enix, pare che non sarà addirittura necessario giocare il primo Remake per poter apprezzare Rebirth.

Questo nuovo capitolo avrà anche una libertà rinnovata, qualunque cosa significhi, facendo intendere che forse ci sarà una struttura da open world.

Il messaggio di oggi, riportato sempre su Twitter, riguarda invece la colonna sonora. Come già successo in Remake, anche in questo caso la colonna sonora verrà riarrangiata in maniera ancora più intensa.

Stavolta a parlare è il supervisore della musica, Keiji Kawamori, che ha lasciato intendere come il team di sviluppo ha lavorato alla colonna sonora:

«Sono state create molte nuove tracce per Final Fantasy 7 Rebirth e realizzeremo alcuni nuovi arrangiamenti di tracce anche da Final Fantasy 7 Remake.»

Kawamori conferma quindi che Final Fantasy VII Rebirth, come ci si aspetterebbe, includerà tracce completamente nuove che sono state composte per il gioco, mentre conterrà anche versioni riarrangiate di altre che abbiamo ascoltato nel capitolo precedente del 2020.

Anche se il primo Remake ha fatto discutere per il rimaneggiamento della sua storia, non si può non dire che il comparto musicale fosse azzeccato.

Un'altra conferma che tutti i messaggi di Square Enix sembrano quindi raccontare, in un modo o nell'altro, quello che potremmo aspettarci da Final Fantasy VII Rebirth, e nascondono degli indizi da interpretare.

Nel frattempo l'altro Final Fantasy, il sedicesimo capitolo, sta per arrivare ma ha affrontato un periodo di preordini non soddisfacenti per Square Enix.